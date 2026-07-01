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பணம் கொடுத்து ஏமாந்தவர்கள் புகார் கொடுங்கள்.. உங்கள் பணம் விரைவில் கிடைக்கும்: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
தமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கடந்த ஆட்சிகளில் பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
தற்போதைய தமிழ்நாடு அரசின் நிர்வாகம் மிகவும் நேர்மையாகவும், வெளிப்படை தன்மையுடனும் நடைபெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர், கடந்த ஆட்சிக் காலங்களில் திட்டமிடப்பட்ட விதிமீறல்கள், மையப்படுத்தப்பட்ட ஊழல்கள் மற்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட லஞ்சத்தொகை என பல முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
அப்போது அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள், அவர்களின் குடும்ப உறவுகள் மற்றும் அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள், பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறைகளின் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு ஒப்பந்தம் தருவதாக வாக்குறுதி கொடுத்து பணம் வாங்கியுள்ளனர். ஆனால், பலரிடம் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு முறையாக வேலைகளை ஒதுக்காமல், ஒப்பந்ததாரர்களை ஏமாற்றியுள்ளனர். இதுதொடர்பான பல புகார்கள் தற்பொழுது அமைச்சகத்திற்கு வந்துகொண்டிருக்கின்றன.
இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களோ அல்லது பணம் கொடுத்து ஏமாற்றப்பட்டவர்களோ புகார் கொடுக்க விரும்பினால், அமைச்சரிடமோ அல்லது லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினரிடமோ புகார் அளிக்கலாம். நேரடியாகவோ அல்லது [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியிலோ புகாரை தெரிவிக்கலாம். புகார் அளிப்பவர்களின் விபரங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதுடன், அவர்களுக்கு தேவையான சட்ட பாதுகாப்பும் வழங்கப்படும்.
விரைவில் அவர்கள் இழந்த பணத்தை மீட்க உரிய சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும், இனிவரும் காலங்களில் இத்துறைகளில் ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் நேர்மையுடனும் வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் நடைபெறும் என்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உறுதியளித்துள்ளார்.
Edited by Siva