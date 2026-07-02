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டெல்டாவே மொத்தமா காலி!.. இனிமே அதிமுக லெட்டர் பேட் கட்சிதான்!.. சி.விஜயபாஸ்கர் பேட்டி!..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டது. திமுக இரண்டாவது இடத்திற்கும், அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கும் போய்விட்டது. பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருவது அந்த கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுக்கு அதிருப்தியை கொடுத்திருக்கிறது. ஏற்கனவே 6 எம்எல்ஏக்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர்.
இன்று அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜய பாஸ்கர் ஆகியோர் தவெகவில் இணையவுள்ளனர். அவர்கள் மட்டுமில்லாமல் எம்.எஸ்.எம் ஆனந்தன், திருச்சி வளர்மதி, 4 மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் இன்று தவெகவில் இணைகிறார்கள். மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் இணைப்பு விழா நடைபெறவிருக்கிறது. இணைப்பு விழாவில் 20 ஆயிரம் அதிமுகவினர் பங்கேற்கவுள்ளனர். இவர்கள் அனைவருமே தவெகவில் இணையப் போகிறார்கள்.
இந்நிலையில் இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் ‘அதிமுகவிலிருந்த அனைத்து ஜாம்பவான்களும் இப்போது இங்கே வந்து விட்டனர். அங்கே அதிமுகவில் வரும் லெட்டர் பேட் மட்டுமே இருக்கிறது. தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரின் தவறான முடிவின் காரணத்தினால்தான் மகாபலிபுரத்தில் கடல் போல் மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ஒட்டுமொத்த டெல்டாவே காலியாகும் நிலைமை வந்துவிட்டது’ என்று கூறியிருக்கிறார்.
இன்று அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜய பாஸ்கர் ஆகியோர் தவெகவில் இணையவுள்ளனர். அவர்கள் மட்டுமில்லாமல் எம்.எஸ்.எம் ஆனந்தன், திருச்சி வளர்மதி, 4 மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் இன்று தவெகவில் இணைகிறார்கள். மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் இணைப்பு விழா நடைபெறவிருக்கிறது. இணைப்பு விழாவில் 20 ஆயிரம் அதிமுகவினர் பங்கேற்கவுள்ளனர். இவர்கள் அனைவருமே தவெகவில் இணையப் போகிறார்கள்.
இந்நிலையில் இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் ‘அதிமுகவிலிருந்த அனைத்து ஜாம்பவான்களும் இப்போது இங்கே வந்து விட்டனர். அங்கே அதிமுகவில் வரும் லெட்டர் பேட் மட்டுமே இருக்கிறது. தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரின் தவறான முடிவின் காரணத்தினால்தான் மகாபலிபுரத்தில் கடல் போல் மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ஒட்டுமொத்த டெல்டாவே காலியாகும் நிலைமை வந்துவிட்டது’ என்று கூறியிருக்கிறார்.
ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..
சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
அம்மாவின் ஆட்சியை விட நல்லாட்சி தரும் விஜய்.. தவெகவில் இணையும் விஜயபாஸ்கர் ஆதரவாளர்கள் கருத்து...
த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-வுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம்: செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமார் மீது பாய்ந்தது வழக்கு..
200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...
புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் இன்று அதிரடி அரசியல் திருப்பத்தை கண்டுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் திரளாக திரண்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.