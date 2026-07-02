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Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (13:10 IST)

தொட்டா விடமாட்டோம்னு சொன்னது இதுதானா விஜய்?!.. அறப்போர் இயக்கம் கேள்வி!...

vijaya baskar
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (13:10 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (13:13 IST)
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அதிமுக ஆட்சியில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் சி.விஜயபாஸ்கர். இவர் மீது குட்கா ஊழல் புகார் இருக்கிறது.  பல லட்சம் பணத்தை வாங்கிக்கொண்டு தமிழ்நாட்டில் குட்கா போதைப்பொருளை இவர் அனுமதித்ததாக சிபிஐ அவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்தது.
சமீபத்தில் இவர் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இந்நிலையில்தான், இன்று காலை அவர் தவெகவில் இணைந்தார். அவரை முதல்வர் விஜய் வரவேற்றார். அவரோடு முன்னாள் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட தவெகவில் இணைந்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான், அறப்போர் இயக்கம் தனது எக்ஸ் தளத்தில்ல் கீழ்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறது

சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது மாதா மாதம் MDM குட்காவிடம் ரூ 14 லட்சம் லஞ்சம் (party fund) வாங்கினார். CBI குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.  தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரூபாய் 35 கோடி அளவில் இவர் மீது வருமானத்துக்கு அதிகமான சொத்து குவித்துள்ளார் என்று குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.   

இவருடைய நிலத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட பல மடங்கு கனிம வள கொள்ளை செய்துள்ளார் என்று வருமான வரித்துறை கண்டுபிடித்துள்ளது. சேகர் ரெட்டியின் SRS மைனிங் நிறுவனத்திடம் இருந்து மட்டும் விஜயபாஸ்கர் 85 கோடி பணம் பெற்றார் என்று வருமான வரித்துறை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.  

RK நகர் இடைத்தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா சம்பந்தமான ஆவணங்கள் இவர் சம்பந்தமான இடத்தில் தான் பிடிபட்டது. கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று அந்த தேர்தலில் ரத்து செய்யப்பட்ட அறிக்கைகளில் கூட இவர் தான் அதில் முக்கிய காரணியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.
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