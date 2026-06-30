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அதிமுகவிலிருந்து 6 எம்.எல்.ஏக்கள் அவுட்!.. டார்கெட் 12!.. தவெக போடும் கணக்கு!..
அதிமுகவிலிருந்து ஏற்கனவே 4 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர். அதன்பின் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதேபோல், சமீபத்தில் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். ஆனால் இவர்கள் இருவரும் இப்போது வரை தவெகவில் இணையவில்லை. அதேநேரம் வருகிற சனிக்கிழமை இவர்கள் இருவரும் தவெகவில் இணைவார்கள் என செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெகவுக்கு 108 தொகுதிகள் கிடைத்தது. எனவே, திமுக கூட்டணியில் இருந்த விசிக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு தவெக கூட்டணி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அதேநேரம், 5 வருடங்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஆட்சியை நீட்டிக்க 120 எம்.எல்.ஏக்கள் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் என தவெக கருதுகிறது.
எனவேதான், மற்ற கட்சிகளிலிருந்து எம்.எல்.ஏக்களை இழுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வைகோ மதிமுகவின் இரண்டு எம்.எல்.ஏக்களை ராஜினாமா செய்ய சொன்னார்கள் எனக்கூறியிருந்தார்.
தவெகவிடம் 107 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கும் நிலையில், ஆட்சியை தக்கவைத்து கொள்ள இன்னும் 12 எம்.எல்.ஏக்கள் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் என தவெக நினைப்பதாக தெரிகிறது. எனவேதான் அது தொடர்பான முயற்சியில் அந்த கட்சி ஈடுபட்டிருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள். அதேநேரம், தொடர் தோல்வி மற்றும் திமுகவுடன் இணைந்து ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்த பழனிச்சாமியின் மீது அதிருப்தி அடைந்து பல எம்.எல்.ஏக்கள் தவெக பக்கம் வருவதும் தொடர்ந்து வருகிறது.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெகவுக்கு 108 தொகுதிகள் கிடைத்தது. எனவே, திமுக கூட்டணியில் இருந்த விசிக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு தவெக கூட்டணி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அதேநேரம், 5 வருடங்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஆட்சியை நீட்டிக்க 120 எம்.எல்.ஏக்கள் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் என தவெக கருதுகிறது.
எனவேதான், மற்ற கட்சிகளிலிருந்து எம்.எல்.ஏக்களை இழுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வைகோ மதிமுகவின் இரண்டு எம்.எல்.ஏக்களை ராஜினாமா செய்ய சொன்னார்கள் எனக்கூறியிருந்தார்.