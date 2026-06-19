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ஷேர் மார்க்கெட்டில் நஷ்டம்!. மனைவியிடமே கடத்தல் நாடகமாடிய நபர்...
பங்குச்சந்தையில் பணம் முதலீடு செய்தால் பல மடங்கு சம்பாதித்து விடலாம் என்கிற எண்ணம் பலருக்கும் இருக்கிறது. ஆனால் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை. பணம் நிறைய சம்பாதிக்கும் ஆசையில் பங்கு சந்தையை சரியாக கற்றுக் கொள்ளாமல் பல லட்சங்களை முதலீடு செய்து அவற்றை இழந்து பலரும் இழந்து விடுகிறார்கள்.
பங்குச்சந்தையில் பணம் சம்பாதித்தவர்களை விட நஷ்டம் அடைந்தவர்கள்தான் அதிகம். அதை முறையாக கற்றுக் கொண்டால் மட்டுமே அதில் பணம் சம்பாதிக்க முடியும்.
இந்நிலையில்தான், பங்கு சந்தையில் பணத்தை இழந்த ஒரு நபர் அந்த நஷ்டத்தை சரி செய்ய தன்னை சிலர் கடத்தியதாக தனது மனைவியிடம் நாடகமாடிய சம்பவம் குஜராத்தில் நடந்திருக்கிறது..
குஜராத்தில் ஜிக்னேஷ் என்பவர் பல லட்சங்களை பங்குச்சந்தையில் இழந்திருக்கிறார். இது மனைவிக்கு தெரிந்தால் கோபப்படுவார் என்பதற்காக தன்னை சிலர் கடத்திவிட்டதாக சொல்லி மனைவிடமே பணத்தை வாங்கி நஷ்டத்தை சரி செய்து விடலாம் என நினைத்திருக்கிறார்.
தன்னை யாரோ கட்டிப்போட்டிருப்பது போல தனது செல்போனிலிருந்து மனைவிக்கு வீடியோ அனுப்பி 50 லட்சம் கேட்டு மிரட்டுவதாக ஜிக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் அவரின் மனைவி போலீசாரிடம் புகார் அளித்துவிட்டார். போலீசாரின் விசாரணையில் ஜிக்னேஷ் தனது தவறை ஒப்பு கொண்டிருக்கிறார்.
பங்குச்சந்தையில் பணம் சம்பாதித்தவர்களை விட நஷ்டம் அடைந்தவர்கள்தான் அதிகம். அதை முறையாக கற்றுக் கொண்டால் மட்டுமே அதில் பணம் சம்பாதிக்க முடியும்.
இந்நிலையில்தான், பங்கு சந்தையில் பணத்தை இழந்த ஒரு நபர் அந்த நஷ்டத்தை சரி செய்ய தன்னை சிலர் கடத்தியதாக தனது மனைவியிடம் நாடகமாடிய சம்பவம் குஜராத்தில் நடந்திருக்கிறது..
தன்னை யாரோ கட்டிப்போட்டிருப்பது போல தனது செல்போனிலிருந்து மனைவிக்கு வீடியோ அனுப்பி 50 லட்சம் கேட்டு மிரட்டுவதாக ஜிக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் அவரின் மனைவி போலீசாரிடம் புகார் அளித்துவிட்டார். போலீசாரின் விசாரணையில் ஜிக்னேஷ் தனது தவறை ஒப்பு கொண்டிருக்கிறார்.
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