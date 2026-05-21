  4. CSK Face Gujarat Titans in Crucial Final IPL League Match of the Season
சிஎஸ்கேவுக்கு இன்று கடைசி லீக் போட்டி.. ஜெயித்தாலும் பிளே ஆஃப் செல்ல முடியுமா?

Publish: Thu, 21 May 2026 (08:50 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (08:48 IST)
ஐபிஎல் தொடரின் 66-ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் வியாழக்கிழமை மோதவுள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் இதுவே நடப்பு தொடரின் கடைசி லீக் ஆட்டமாகும்.
 
பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பை ஏறத்தாழ இழந்துவிட்ட சென்னை அணி, தனது கடைசி முயற்சியாக இந்த ஆட்டத்தில் களம் காண்கிறது. இப்போட்டியில் வென்றாலும், மற்ற அணிகளின் போட்டி முடிவுகள் சென்னைக்கு சாதகமாக அமைந்தால் மட்டுமே பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு கணியும் என்பதால் சிஎஸ்கே ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. சென்னை அணியில் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே உள்ளிட்டோர் பேட்டிங்கிலும், அกีல் ஹுசைன், ஸ்பென்சர் ஜான்சன் ஆகியோர் பௌலிங்கிலும் கவனம் பெறுகின்றனர்.
 
மறுபுறம், குஜராத் அணி இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இரு இடங்களுக்குள் ஒன்றை உறுதி செய்து, குவாலிஃபையர் 1-க்கு தகுதி பெறும் முனைப்புடன் உள்ளது. சென்னைக்கு எதிராக பெறும் பெரிய வெற்றி, குஜராத் அணியை முதலிடத்திற்குக்கூட கொண்டு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. 
 
குஜராத் அணியில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர், சாய் சுதர்சன் ஆகியோர் பேட்டிங்கிலும், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், ரஷீத் கான் ஆகியோர் பௌலிங்கிலும் பலம் சேர்க்கின்றனர்.
 
வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் வரலாற்றுச் சாதனை: கிரிக்கெட் உலகமே வியப்பு!

வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் வரலாற்றுச் சாதனை: கிரிக்கெட் உலகமே வியப்பு!ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றில் யாராலும் எளிதில் முறியடிக்க முடியாத சாதனையை படைத்துள்ளார்.

முதல்முறையாக சென்னையில் ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற பிக் பாஷ் டி20 லீக் போட்டி.. கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் குஷி..!

முதல்முறையாக சென்னையில் ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற பிக் பாஷ் டி20 லீக் போட்டி.. கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் குஷி..!கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த செய்தியாக, ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற டி20 லீக் தொடரான பிக் பாஷ் லீக் தொடரின் தொடக்க ஆட்டம் வரும் டிசம்பர் 2026-ல் சென்னையில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சர்வதேச அளவில் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வெளியே பிக் பாஷ் போட்டியொன்று நடைபெற இருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.

தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் தோல்வி.. பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் கூறும் காரணம் என்ன தெரியுமா?

தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் தோல்வி.. பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் கூறும் காரணம் என்ன தெரியுமா?ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான சமீபத்திய தோல்விக்குப் பிறகு, பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் தனது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். தோல்விக்குச் சாக்குப்போக்குகளைத் தேட விரும்பவில்லை என்று அவர் வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ளார்.

கேப்டன் ஆனார் திலக் வர்மா.. முத்தரப்பு தொடருக்கு இந்திய அணி அறிவிப்பு..

கேப்டன் ஆனார் திலக் வர்மா.. முத்தரப்பு தொடருக்கு இந்திய அணி அறிவிப்பு..இலங்கை, இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் 'ஏ' அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் கிரிக்கெட் முத்தரப்பு தொடருக்கான இந்திய ஏ அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

113 கோடி கொடுத்து பேட் கம்மின்ஸ் தக்கவைப்பு.. ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அதிரடி..!

113 கோடி கொடுத்து பேட் கம்மின்ஸ் தக்கவைப்பு.. ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அதிரடி..!ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸை தக்கவைக்க, அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் சுமார் 113 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பிரம்மாண்ட ஒப்பந்தத்தை வழங்க முன்வந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.