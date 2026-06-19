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வருமான வரி கட்றவங்க.. சொந்தமா கார் வச்சிருப்பவங்க!.. ரேஷன் கார்டு ரத்து!...
இந்தியா முழுவதும் உள்ள எல்லா மாநிலங்களிலும் ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, பாமாயில் கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்கள் மானிய விலையில் அரசு வழங்கி வருகிறது. பெரும்பாலானவர்கள் ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கிறார்கள். பொங்கல் பரிசு, பேரிட நிவாரணம் ஆகியை ரேஷன் அட்டையை அடிப்படையாக வைத்தே கொடுக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் டெல்லியில் நடந்த ஒரு விழாவில் பேசிய மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி நாடு முழுவதும் உள்ள ரேஷன் அட்டைகளில் 8.51 கோடி அட்டைகள் தகுதியற்றவை என்பதை மத்திய உணவு அமைச்சகம் கண்டுபிடித்துள்ளது. இறந்து போனவர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள், கார் வைத்திருப்பவர்கள் என பலரும் இதில் அடக்கம்.
இவர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. இதற்கான பட்டியல் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு சமீபத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதுவரை 2.21 கோடி ரேஷன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருபக்கம் புதிதாக மூன்று கோடி பயனாளிகளுக்கு ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது’ என்று கூறியிருக்கிறார்.
தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கடந்த ஜனவரி முதல் 2 லட்சத்து 25 ஆயிரம் புதிய ரேஷன் அட்டைக்காக விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறது. அதில் 46 ஆயிரம் அட்டைகள் அச்சிடப்பட்டு தயார் நிலையில் இருப்பதாக உணவு பொருள் வழங்கல் துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் டெல்லியில் நடந்த ஒரு விழாவில் பேசிய மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி நாடு முழுவதும் உள்ள ரேஷன் அட்டைகளில் 8.51 கோடி அட்டைகள் தகுதியற்றவை என்பதை மத்திய உணவு அமைச்சகம் கண்டுபிடித்துள்ளது. இறந்து போனவர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள், கார் வைத்திருப்பவர்கள் என பலரும் இதில் அடக்கம்.
இவர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. இதற்கான பட்டியல் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு சமீபத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதுவரை 2.21 கோடி ரேஷன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருபக்கம் புதிதாக மூன்று கோடி பயனாளிகளுக்கு ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது’ என்று கூறியிருக்கிறார்.
டிகிரி படிப்பதெல்லாம் வேஸ்ட்.. 12ஆம் வகுப்போடு நிறுத்தி கொள்ளுங்கள்.. சொன்னது யார் தெரியுமா?
இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கல்லூரி கல்வியை அணுகும் முறை தவறானது என்றும், மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்புடன் படிப்பை நிறுத்துவதே நல்லது என்றும் மார்செலஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜர்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சௌரப் முகர்ஜியா தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய இந்திய கல்வி முறை வெறும் மனப்பாடம் செய்து தேர்வு எழுதுவதை மட்டுமே நம்பியிருப்பதாக அவர் சாடியுள்ளார்.
கொரோனா வைரசுக்கு காரணமான சீன நிறுவனத்திற்கு அமெரிக்கா நிதியுதவி செய்ததா? ரகசிய ஆவணங்களால் பரபரப்பு!
அமெரிக்காவின் முன்னாள் தேசிய உளவுத்துறை இயக்குநர் துளசி காபார்ட், தனது பதவிக்காலத்தின் இறுதி நாளில் இதுவரை வெளிவராத சில அதிர்ச்சியூட்டும் ரகசிய ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளார். கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்கு காரணமானதாக கருதப்படும் சீனாவின் வுஹான் உளவுக்கூடத்திற்கு, ஜோ பைடனின் முன்னாள் மருத்துவ ஆலோசகர் ஆண்டனி ஃபாசி அமெரிக்க வரிப்பணத்தை நிதியாக வழங்கியதாக அந்த ஆவணங்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக டிரைவிங் ஸ்கூல்களில் அதிரடி ரெய்டு: கணக்கில் வராத 30 லட்சம் பறிமுதல்!
தமிழகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள், வழக்கமாக வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் மட்டுமே சோதனையிடும் மரபை உடைத்து, முதல் முறையாக ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளிகளை குறிவைத்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த அதிரடி ரெய்டில், கணக்கில் வராத மொத்தம் 38 லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சட்டசபை நேரடி ஒளிபரப்பு: திமுக, அதிமுக வழியில் தவெகவும் நடக்கிறதா? வெளிப்படைத்தன்மை குறித்துக் கேள்வி
தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நிகழ்வுகள் முழுமையாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாகும். முன்னதாக அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, எதிர்க்கட்சியாக இருந்த திமுக தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சட்டசபை விவாதங்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்வோம் என்று வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு அந்த வாக்குறுதியை அவர்கள் நிறைவேற்றவே இல்லை.