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Last Modified: Friday, 19 June 2026 (16:24 IST)

வருமான வரி கட்றவங்க.. சொந்தமா கார் வச்சிருப்பவங்க!.. ரேஷன் கார்டு ரத்து!...

ration card
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (16:24 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (16:25 IST)
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இந்தியா முழுவதும் உள்ள எல்லா மாநிலங்களிலும் ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, பாமாயில் கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்கள் மானிய விலையில் அரசு வழங்கி வருகிறது. பெரும்பாலானவர்கள் ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கிறார்கள். பொங்கல் பரிசு, பேரிட நிவாரணம் ஆகியை ரேஷன் அட்டையை அடிப்படையாக வைத்தே கொடுக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் டெல்லியில் நடந்த ஒரு விழாவில் பேசிய மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி நாடு முழுவதும் உள்ள ரேஷன் அட்டைகளில் 8.51 கோடி அட்டைகள் தகுதியற்றவை என்பதை மத்திய உணவு அமைச்சகம் கண்டுபிடித்துள்ளது. இறந்து போனவர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள், கார் வைத்திருப்பவர்கள் என பலரும் இதில் அடக்கம்.

இவர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. இதற்கான பட்டியல் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு சமீபத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதுவரை 2.21 கோடி ரேஷன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருபக்கம் புதிதாக மூன்று கோடி பயனாளிகளுக்கு ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது’ என்று கூறியிருக்கிறார்.

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கடந்த ஜனவரி முதல் 2 லட்சத்து 25 ஆயிரம் புதிய ரேஷன் அட்டைக்காக விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறது. அதில் 46 ஆயிரம் அட்டைகள் அச்சிடப்பட்டு தயார் நிலையில் இருப்பதாக உணவு பொருள் வழங்கல் துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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