  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Govt Issues Advisory to Meta, Asks for Content Overhaul on Facebook and Instagram
Written By SIVA SIVA

பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் செயலிகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும்ள் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்!

மெட்டா
Written By: SIVA
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (04:46 IST)
google-news
பேஸ்புக், மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் செயலிகளின் தாய் நிறுவனமான மெட்டாவிற்கு  மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்  கடுமையான உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. 
 
இதில் பயனர்களுக்கு ஒரே வகையான கருத்துகள் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படுவதைத் தவிர்க்க, பரிந்துரை மற்றும் தரவரிசை முறைகளில் முழுமையான உள்ளடக்க மாற்றத்தை   மேற்கொள்ளுமாறு மெட்டாவை அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
 
பொதுநிகழ்வுகள் தொடர்பான புகைப்படங்கள், காணொளிகள் மற்றும் கிராபிக்ஸ் உள்ளடக்கங்களுக்கு தகுந்த சூழல், நம்பகத்தன்மை மற்றும் தேதியை குறிப்பிட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், வன்முறையைத் தூண்டும் மற்றும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் தவறான அல்லது சூழலுக்கு பொருந்தாத தகவல்கள் பரவுவதைத் தடுத்து, சட்டம்-ஒழுங்கு அமைப்புகளுடன் உரிய ஒத்துழைப்பு நல்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 
 
தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி உரிய தடையற்ற நடவடிக்கைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இது தொடர்ச்சியான தணிக்கை உத்தரவு போன்று உள்ளதாக இணைய சுதந்திர அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் அபர் குப்தா கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சென்னையில் பலத்த மழை நீடிக்கும்: 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை!

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...புது தில்லி, அக்டோபர் 19: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துணை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் பங்குச் சந்தை அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக, அதன் ஆரம்பப் பொதுப் பங்களிப்புக்கு சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான நிறுவன முதலீடு தேவைப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்: புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களை நியமித்து அரசு உத்தரவு!

தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்: புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களை நியமித்து அரசு உத்தரவு!தமிழ்நாட்டில் சட்ட கல்வியை வழிநடத்தி வரும் புகழ்பெற்ற தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் இருவரை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

தவெக ஆட்சியில் புரட்சி: ஒரு ரூபாய் லஞ்சமின்றி 63 மின்சார உதவி பொறியாளர்களுக்கு பணி மாறுதல்!

தவெக ஆட்சியில் புரட்சி: ஒரு ரூபாய் லஞ்சமின்றி 63 மின்சார உதவி பொறியாளர்களுக்கு பணி மாறுதல்!தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் வழக்கமாக பணி மாறுதல் என்றாலே லட்சக்கணக்கில் பணம் கைமாறும் என்ற பேச்சு இருந்து வந்த நிலையில், வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சமின்றி, எந்தவொரு பரிந்துரையும் இல்லாமல் 63 உதவி மின் பொறியாளர்களுக்கு பணி மாறுதல் வழங்கப்பட்டு புரட்சி படைக்கப்பட்டுள்ளது.

விடுமுறை நாட்கள் சிறப்பு வகுப்பு நடத்தக்கூடாது!.. தனியார் பள்ளிகளுக்கு செக்!...

விடுமுறை நாட்கள் சிறப்பு வகுப்பு நடத்தக்கூடாது!.. தனியார் பள்ளிகளுக்கு செக்!...கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் உள்ள தனியார் வகுப்புகள் வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் அரசு விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறார்கள்.

ஷேக் ஹசினா காலத்தில் விமானப்படைத் தலைவராக இருந்தவர் துபாயில் கைது.. வங்கதேசத்தில் பரபரப்பு...

ஷேக் ஹசினா காலத்தில் விமானப்படைத் தலைவராக இருந்தவர் துபாயில் கைது.. வங்கதேசத்தில் பரபரப்பு...வங்காளதேச நாட்டின் முன்னாள் விமானப்படை தலைவரான ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஷேக் அப்துல் ஹன்னான் ஊழல் வழக்கில் கத்தார் நாட்டின் அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அக்டோபர் 15 அன்று அவர் கைது செய்யப்பட்ட விவரத்தை இன்டர்போல் அமைப்பிடம் இருந்து மின்னஞ்சல் மூலம் அறிந்ததாக வங்காளதேச ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் உறுதி செய்துள்ளது.