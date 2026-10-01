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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 1 October 2026 (10:56 IST)

கடனை அடைக்க கள்ள நோட்டு அச்சடித்த காய்கறி வியாபாரி.. பொறி வைத்து பிடித்த போலீசார்...

கள்ள நோட்டு கைது
Written By: SIVA
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (10:56 IST)
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குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட்டில் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் மற்றும் டெலிகிராம் வழிகாட்டுதல் மூலம் போலி ரூ.100, ரூ.500 நோட்டுகளை அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்ட காய்கறி வியாபாரியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
 
ராஜ்கோட்டின் மன்தாடங்கர் பகுதியை சேர்ந்த கிஷன் சோலங்கி என்ற நபர், காய்கறி வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட கடனை அடைப்பதற்காக கள்ள நோட்டு தயாரிக்க முடிவு செய்துள்ளார். சமூக வலைதளங்களில் இதற்கான வழியை கண்டறிந்த அவர், டெலிகிராம் செயலி மூலம் ஒரு நபரின் தொடர்பை பெற்று, பிரிண்டிங் முறைகளைக் கற்றுக்கொண்டுள்ளார். இதையடுத்து, தன் வீட்டில் பிரிண்டர், லாமினேட்டர் மற்றும் பட்டர் பேப்பர்களை கொண்டு கள்ள நோட்டுகளை அச்சடித்துள்ளார்.
 
ரகசியத் தகவலின் பேரில் ராஜ்கோட் குற்றப்பிரிவு மற்றும் சிறப்பு நடவடிக்கை குழு இணைந்து நடத்திய சோதனையில், சோலங்கியை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து 216 ரூ.100 கள்ள நோட்டுகள், 3 ரூ.500 கள்ள நோட்டுகள் மற்றும் ரூ.65,500 மதிப்பிலான பிரிண்டிங் உபகரணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
 
சந்தேகத்தை தவிர்க்க சிறிய கடைகளிலும், சமீபத்தில் நடந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி சந்தையிலும் ரூ.100 நோட்டுகளைப் புழக்கத்தில் விட்டதாகக் கைதான நபர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இவருக்குப் பயிற்சி அளித்த நபரைப் போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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