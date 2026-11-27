உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிறந்தநாள் விழா.. மின்கம்பியில் பதாகை உரசி 3 இளைஞர்கள் பலி..
திமுக இளைஞரணிச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிறந்தநாள் விழா தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினரால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனையொட்டி ஆங்காங்கே வாழ்த்துப் பதாகைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அருகே வாணியன்சத்திரம் பகுதியில் நள்ளிரவில் பிறந்தநாள் பதாகைகளைத் திமுக தொண்டர்கள் அமைத்துக் கொண்டிருந்தபோது துயரச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
பதாகைகளை மேல்நோக்கித் தூக்கியபோது, அருகிலிருந்த உயர் அழுத்த மின்கம்பியில் உரசி மின்சாரம் பாய்ந்தது. இதில் வாணியன்சத்திரம் அண்ணாநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த வீரேந்தர் (22) மற்றும் காரணி கிராமத்தைச் சேர்ந்த வேலன் (30) ஆகிய இரு இளைஞர்களும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், பலத்த காயமடைந்த மற்றொருவர் மீட்கப்பட்டு சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வெங்கல் காவல் நிலையப் போலீஸார், உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காகத் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.