25 வயதுக்குள் கடன்!.. சம்பளம் எல்லாம் காலி!.. தடம் மாறும் Gen Z இளைஞர்கள்!..
சமீப காலமாகவே ஜென்சி (Gen Z) என்கிற பெயர்தான் அதிகமாக அடிபடுகிறது. 20 இலிருந்து 25 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களை இப்படி அழைக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் டெல்லியில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக Gen Z இளைஞர்கள் போராட்டம் நடத்தி அதில் வெற்றியும் பெற்றார்கள்.
ஆனால் ஒருபக்கம் அதே Gen Z இளைஞர்கள் தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். சிறு வயதிலேயே நிறைய கெட்ட பழக்கங்களை பழகிக் கொள்கிறார்கள். வாலிப வயதிலேயே சிகரெட், மது, கஞ்சா, போதை மருந்து ஊசி என ஒரு பக்கம் Gen Z கலாச்சாரம் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறது.
சமீபத்தில் கூட கர்நாடகாவில் 7 ஆயிரம் கல்லூரி, மாணவ மாணவிகள் எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இந்நிலையில்தான், இந்தியாவில் உள்ள Gen Z இளைஞர்கள் தங்கள் வருமானத்திற்கு பெரும் பகுதியை மின்சாரம், ஓடிடி, வாடகை போன்ற கட்டணங்களுக்கு செலுத்துவதாகவும், மளிகை பொருட்கள் ஷாப்பிங் மற்றும் உணவுக்காக அதிகமாக செலவிடுவதாகவும் SalarySe ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது..
மேலும் 5 சதவீத பணத்தை மட்டுமே அவர்கள் சுற்றுலாவுக்கு செலவிடுவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதோடு 25 வயதுக்குள்ளாகவே Gen Z இளைஞர்கள் பர்சனல் லோன், கிரெடிட் கடன் ஆகியவற்றின் மூலம் கடனாளியாக மாறி விடுகிறார்கள் என்று அந்த ஆய்வில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
சமீபத்தில் கூட கர்நாடகாவில் 7 ஆயிரம் கல்லூரி, மாணவ மாணவிகள் எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இந்நிலையில்தான், இந்தியாவில் உள்ள Gen Z இளைஞர்கள் தங்கள் வருமானத்திற்கு பெரும் பகுதியை மின்சாரம், ஓடிடி, வாடகை போன்ற கட்டணங்களுக்கு செலுத்துவதாகவும், மளிகை பொருட்கள் ஷாப்பிங் மற்றும் உணவுக்காக அதிகமாக செலவிடுவதாகவும் SalarySe ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது..
மேலும் 5 சதவீத பணத்தை மட்டுமே அவர்கள் சுற்றுலாவுக்கு செலவிடுவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதோடு 25 வயதுக்குள்ளாகவே Gen Z இளைஞர்கள் பர்சனல் லோன், கிரெடிட் கடன் ஆகியவற்றின் மூலம் கடனாளியாக மாறி விடுகிறார்கள் என்று அந்த ஆய்வில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.