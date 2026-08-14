  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. BJP Activates Mega Plan Against TVK: Capitalizing on Controversial Religious Remarks by Ministers
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

தவெக அரசுக்கு மத சாயம் பூச பாஜக முயற்சியா? முதல்வர் விஜய் முன் நிற்கும் பெரும் சவால்...

பாஜக வியூகம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (18:52 IST)
google-news
தமிழக சட்டசபையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் பேசிய மத ரீதியான கருத்துகளும், சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் பேரணியில் பங்கேற்றுப் பேசிய விவகாரமும் தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. நடுநிலை வகிக்க வேண்டிய அரசமைப்புப் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட மத நம்பிக்கைகளை வெளிப்படையாகப் பேசியது தமிழ்நாட்டு அரசியலின் மரபுகளுக்கு எதிரானது என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
 
 இந்தச் சூழலைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ள பாஜக தலைமை, மாநிலம் தழுவிய அளவில் இந்து வாக்காளர்களை ஒருங்கிணைக்கும் அதிரடி நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. மாவட்ட மற்றும் தொகுதி வாரியாகச் சிறப்புப் பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் கோவில் பகுதிகளை ஒட்டிய மக்கள் சந்திப்புகளை நடத்த அக்கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.
 
திராவிட அரசியல் மரபுப்படி பொது நிர்வாகமும் மதமும் தனித்தனியாகப் பிரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற குறுகிய காலத்திலேயே அமைச்சர்களின் இத்தகைய பேச்சுக்கள் பாஜகவிற்குப் புதிய அரசியல் ஆயுதத்தைக் கொடுத்துள்ளன. 
 
இதன் மூலம் மேற்கு மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் தனது பலமான வாக்கு வங்கியைக் கட்டமைக்க பாஜக முயன்று வருகிறது. மத மற்றும் கொள்கை ரீதியான நடுநிலைமையைக் காப்பாற்றத் தவறினால் அது தவெக அரசுக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் சவாலாக மாறும். தவெக தலைவர்களின் இந்த அவசரப் பேச்சுக்கள் தமிழக அரசியலில் புதியதொரு மத அரசியலுக்கான வித்திட்டுள்ளதால், ஆளும் தரப்பு எவ்வாறு சமாளிக்கப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
100 நாளில் ஒரு லட்சம் கோடி முதலீடு பெரிதல்ல.. அதைவிட பெரிய சவால் ஒன்று தவெக அரசுக்கு உள்ளது...

மானை வேட்டையாடிய 3 பேரை என்கவுண்டர் செய்த வனத்துறை!....

மானை வேட்டையாடிய 3 பேரை என்கவுண்டர் செய்த வனத்துறை!....மான்களை வேட்டையாடக்கூடாது என பல வருடங்களுக்கு முன்பே இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வந்தது.

அம்மாவ கேட்டாதான் அப்பா யாருன்னு தெரியும்!.. நயினார் நகேந்திரன் சர்ச்சை பேச்சு!...

அம்மாவ கேட்டாதான் அப்பா யாருன்னு தெரியும்!.. நயினார் நகேந்திரன் சர்ச்சை பேச்சு!...நயினர் நாகேந்திரன் ஏற்கனவே ஒருமுறை ‘முதலில் விஜயை திரிஷாவை விட்டு வர சொல்லுங்க’ என சர்ச்சையாக பேசினார்

தளபதி விஜய் சாலை!. முதல்வருக்கு வேறமாறி நன்றி சொன்ன கிராம மக்கள்!...

தளபதி விஜய் சாலை!. முதல்வருக்கு வேறமாறி நன்றி சொன்ன கிராம மக்கள்!...கடந்த திமுக ஆட்சியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகில் உள்ள பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு முடிவெடுத்தது.

விஜயோட ஆசையே இதுதான்!. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. ஹைப் ஏத்தும் எஸ்.ஏ.சி!..

விஜயோட ஆசையே இதுதான்!. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. ஹைப் ஏத்தும் எஸ்.ஏ.சி!..நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் மாறியுள்ளார்.

திமுக இதைத்தான் பண்ணும்!. அத யூஸ் பண்ணிக்கலாம்!.. விஜய்க்கு ஐடியா கொடுத்த மாணிக்கம் தாகூர்!...

திமுக இதைத்தான் பண்ணும்!. அத யூஸ் பண்ணிக்கலாம்!.. விஜய்க்கு ஐடியா கொடுத்த மாணிக்கம் தாகூர்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது.