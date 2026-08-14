தவெக அரசுக்கு மத சாயம் பூச பாஜக முயற்சியா? முதல்வர் விஜய் முன் நிற்கும் பெரும் சவால்...
தமிழக சட்டசபையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் பேசிய மத ரீதியான கருத்துகளும், சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் பேரணியில் பங்கேற்றுப் பேசிய விவகாரமும் தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. நடுநிலை வகிக்க வேண்டிய அரசமைப்புப் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட மத நம்பிக்கைகளை வெளிப்படையாகப் பேசியது தமிழ்நாட்டு அரசியலின் மரபுகளுக்கு எதிரானது என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இந்தச் சூழலைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ள பாஜக தலைமை, மாநிலம் தழுவிய அளவில் இந்து வாக்காளர்களை ஒருங்கிணைக்கும் அதிரடி நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. மாவட்ட மற்றும் தொகுதி வாரியாகச் சிறப்புப் பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் கோவில் பகுதிகளை ஒட்டிய மக்கள் சந்திப்புகளை நடத்த அக்கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.
திராவிட அரசியல் மரபுப்படி பொது நிர்வாகமும் மதமும் தனித்தனியாகப் பிரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற குறுகிய காலத்திலேயே அமைச்சர்களின் இத்தகைய பேச்சுக்கள் பாஜகவிற்குப் புதிய அரசியல் ஆயுதத்தைக் கொடுத்துள்ளன.
இதன் மூலம் மேற்கு மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் தனது பலமான வாக்கு வங்கியைக் கட்டமைக்க பாஜக முயன்று வருகிறது. மத மற்றும் கொள்கை ரீதியான நடுநிலைமையைக் காப்பாற்றத் தவறினால் அது தவெக அரசுக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் சவாலாக மாறும். தவெக தலைவர்களின் இந்த அவசரப் பேச்சுக்கள் தமிழக அரசியலில் புதியதொரு மத அரசியலுக்கான வித்திட்டுள்ளதால், ஆளும் தரப்பு எவ்வாறு சமாளிக்கப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva