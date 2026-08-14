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  4. CM Vijay to Hoist National Flag for the First Time at Fort St George on India's 80th Independence Day
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (18:44 IST)

நாளை சுதந்திர தினம்.. முதல்முறையாக கோட்டையில் கொடியேற்றுகிறார் முதல்வர் விஜய்...!

vijay
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (18:44 IST)
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தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள சி. ஜோசப் விஜய், நாட்டின் 80-வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு சென்னை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை கொத்தளத்தில் முதன்முறையாக தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைக்கிறார். 
 
முதலமைச்சராக அவர் கொடியேற்றும் முதல் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வு இதுவாகும். ஆகஸ்ட் 15 காலை 8.45 மணிக்கு தொடங்கும் இந்நிகழ்ச்சியில், காவல்துறையினரின் சிறப்பு அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொள்பவர், கோட்டை கொத்தளத்திலிருந்து நாட்டு மக்களுக்குத் தனது சுதந்திர தின உரையை நிகழ்த்துகிறார். 
 
மேலும், விழாவில் தகைசால் தமிழர் விருது, டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் விருது, கல்பனா சாவ்லா விருது மற்றும் நல் ஆளுமை விருதுகளைத் தகுதியானவர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் வழங்கி சிறப்பிக்க உள்ளார்.
 
சுதந்திர தின விழாவைக் முன்னிட்டு சென்னை மாநகரம் முழுவதும் ஐந்து அடுக்கு கடுமையான போலீஸ் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. தலைமைச் செயலகம் மற்றும் முதல்வர் செல்லும் வழித்தடங்கள் அனைத்தும் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ஆகஸ்ட் 14 மற்றும் 15 ஆகிய இரு நாட்களும் சென்னையில் ட்ரோன்கள் மற்றும் இதர தற்காலிக பறக்கும் பொருட்கள் பறக்கவிட முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், காமராஜர் சாலை உள்ளிட்ட கோட்டையைச் சுற்றியுள்ள முக்கியப் பகுதிகளில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. காவல்துறையின் பலத்த பாதுகாப்புடன் கோட்டையில் கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ள இந்த சுதந்திர தின விழா தமிழக அரசியலில் மிக முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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