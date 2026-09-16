PF ஊதிய உச்சவரம்பு பிடித்தம் ரூ.25,000 ஆக உயர்வு! கூடுதலாக 51 லட்சம் ஊழியர்கள் பலன். அமைச்சரவை ஒப்புதல்
மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தொழிலாளர் சேமநல நிதி மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான மாதாந்திர ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000-த்திலிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தப்படுவதற்கு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக இந்த உச்சவரம்பு கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் ரூ.15,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. நீண்ட கால கோரிக்கை மற்றும் விலைவாசி உயர்வை கருத்தில் கொண்டு தற்போது இந்த அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:கூடுதல் பலன்கள்: இந்த ஊதிய உயர்வு மாற்றத்தின் மூலம் புதிதாக 51 லட்சம் ஊழியர்கள் கட்டாய PF பிடித்தம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு வலைக்குள் கொண்டு வரப்பட உள்ளனர்.
அதிகரிக்கும் சேமிப்பு & ஓய்வூதியம்: மாதச் சம்பளம் ரூ.15,000 முதல் ரூ.25,000 வரை பெறும் ஊழியர்களின் பிஎப் மற்றும் பென்ஷன் கணக்கிற்கான பங்களிப்பு அதிகரிக்கும், இதனால் அவர்களின் எதிர்காலப் பணி ஓய்வு காலம் மிகவும் பாதுகாப்பானதாக மாறும். நிர்வாக அறிவிப்பு: மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்கள் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் முடிவுகளைப் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பின்போது இதனை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.
தொழிலாளர் வர்க்கத்தினரிடையே பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த அறிவிப்பு, கோடிக்கணக்கான நடுத்தர மற்றும் குறைந்த வருவாய் ஈட்டும் ஊழியர்களுக்கு மிகத்திறம்பட்ட நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.