இதுவரை காணாத அளவிலான சிறந்த சர்வதேச ராஜதந்திரம்.. பிரதமர் மோடிக்கு ரவிசாஸ்திரி புகழாரம்...
புது தில்லியில் நடைபெற்று வரும் 18-வது பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சிறப்பான சர்வதேச ராஜதந்திரத்தைக் கண்டு இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரரும் வர்ணனையாளருமான ரவி சாஸ்திரி நெகிழ்ச்சியுடன் பாராட்டியுள்ளார்.
பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோருடன் இணைந்து பிரதமர் மோடி மரம் நடும் புகைப்படத்தை எக்ஸ் தளத்தில் ரவி சாஸ்திரி பகிர்ந்துள்ளார். இந்தியாவில் புதின், ஜின்பிங் மற்றும் நமது அற்புதமான பிரதமர் மோடி ஆகியோரைக் காண்பது ஓர் இந்தியனாக எனக்குப் பெருமையளிக்கிறது. இதுவரை காணாத அளவிலான சிறந்த சர்வதேச ராஜதந்திரம் இது" என்று அவர் பிரதமர் மோடிக்குப் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
செப்டம்பர் 12, 13 தேதிகளில் "தாங்கும் திறன், கண்டுபிடிப்பு, ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மைக்கான கட்டமைப்பு" என்ற கருப்பொருளில் இந்தியாவின் தலைமையில் இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது. சனிக்கிழமையன்று உலகத் தலைவர்கள் அனைவரும் 'புது தில்லி பிரிக்ஸ் பிரகடனம் 2026'-ஐ ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொண்டனர். இதன்மூலம் இந்த அமைப்பு பரந்த வீச்சையும், வலுவான நோக்கத்தையும் கொண்டுள்ளதாகப் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார். பிரிக்ஸ் அமைப்பில் தற்போது இந்தியா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட 11 முதன்மை உறுப்பு நாடுகளும், 10 பங்குதாரர் நாடுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று நடைபெறும் திறந்தவெளி அமர்வில் பங்கேற்பதுடன், தென் ஆப்பிரிக்க அதிபர் சிறில் ராமபோசா, கஜகஸ்தான், எகிப்து, பிலிப்பைன்ஸ் உள்ளிட்ட 7 நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி முக்கிய இருதரப்புப் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தவுள்ளார்.
Edited by Siva