AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!
இந்திய நிறுவனமான லாவா, ரூ. 23,999 விலையில் விராட் கர்வ் என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது.
இந்த போனில் 6.67-இன்ச் FHD+ 3D கர்வ்டு AMOLED திரை உள்ளது. 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 1,100 nits பிரகாசம் கொண்டுள்ளது. பின்பக்கத்தில் வேகன் லெதர் ஃபினிஷ் மற்றும் நேரம், நோட்டிஃபிகேஷன்களைக் காட்டும் ஒரு சிறிய இரண்டாம் நிலை திரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. IP64 சான்றிதழ் மூலம் தண்ணீர் தெளிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுகிறது.
மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7100 பிராசஸர் மூலம் இயங்குகிறது. அன்றாட பயன்பாடுகள் மற்றும் சாதாரண கேமிங்கிற்கு இது சிறப்பாக ஒத்துழைக்கிறது. இதில் 6,000mAh பேட்டரி மற்றும் 45W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி உள்ளது (பெட்டியில் 33W சார்ஜர் வழங்கப்படுகிறது).
50MP சோனி பிரதான கேமரா மற்றும் 13MP முன் கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிச்சமான இடங்களில் நல்ல படங்களை எடுக்கிறது. விளம்பரங்கள் இல்லாத சுத்தமான ஆண்ட்ராய்டு 16 இயங்குதளம் மற்றும் Vayu AI உதவி அம்சம் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.
கேமரா குறைச்சலாக இருந்தாலும், கவர்ச்சிகரமான வடிவமைப்பு, கர்வ்டு திரை மற்றும் சிறந்த பேட்டரிக்காக இந்த போனைத் தாராளமாகத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.