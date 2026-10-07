பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...
டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
பேரணியின் இடையே ராகுல் காந்தி உணவக பொட்டலம் ஒன்றிலிருந்து ரோல் சாப்பிடும் காட்சிகள் வைரலாயின. அந்த பொட்டலத்தில் அசைவ உணவுக்கான அடையாளம் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி, "செவ்வாய்க்கிழமையன்று ஒரு இந்துவான ராகுல் காந்தி அசைவ உணவு சாப்பிடுகிறாரா?" என்று பாஜக ஆதரவாளர்கள் இணையத்தில் சர்ச்சையைக் கிளப்பினர்.
இதற்கு உடனடிப் பதிலடி கொடுத்துள்ள காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம், "இது பாஜக ஆதரவாளர்களின் தீவிரமான சைவ உணவுத் திணிப்பு மனப்பான்மையையே காட்டுகிறது. இந்தியாவில் வாழும் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் கோழி, மீன் போன்ற அசைவ உணவை உண்பவர்கள் தான் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்" என்று எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுப் பாஜகவினரின் விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.