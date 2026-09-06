ரூ 2 லட்சத்தில் புதிய ஸ்மார்ட்போன்.. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra மடிக்கக்கூடிய போனின் சிறப்பம்சங்கள்...
Samsung நிறுவனத்தின் புதிய Galaxy Z Fold 8 Ultra, மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. ரூ.1.99 லட்சம் விலையில் அறிமுகமாகியுள்ள இந்த பிரீமியம் போன், மடித்த நிலையில் வழக்கமான ஃபிளாக்ஷிப் போன் போலவும், திறந்ததும் டேப்லெட் போலவும் செயல்படுகிறது.
இதன் முக்கிய சிறப்பு 8 இன்ச் 120Hz Dynamic AMOLED உள்புற டிஸ்ப்ளே. 2504 x 2256 ரெசல்யூஷன் மற்றும் புதிய anti-reflective coating காரணமாக திரை மிகவும் பிரகாசமாகவும், தெளிவாகவும் இருக்கிறது. மடிப்பு கோடும் நேராக பார்க்கும்போது பெரிதாக தெரியவில்லை.
வெளிப்புறத்தில் 6.5 இன்ச் Full HD+ டிஸ்ப்ளே வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக 3,000 nits பிரைட்னஸ் கிடைக்கிறது. Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப் இருப்பதால் கேமிங், மல்டிடாஸ்கிங், சமூக வலைதளம் மற்றும் OTT பயன்பாடுகளில் வேகம் சிறப்பாக உள்ளது.
ஆனால் அதிக கிராபிக்ஸ் கொண்ட கேம்களை பதிவிறக்கம் செய்யும்போது வெப்பம் அதிகரிக்கிறது. பயன்பாட்டில் சுமார் 8 மணி நேர பேட்டரி, கவர் ஸ்கிரீனை மட்டும் பயன்படுத்தினால் 10 மணி நேரம் வரை கிடைக்கிறது.
One UI மற்றும் Flex Mode பெரிய திரையை சிறப்பாக பயன்படுத்துகின்றன. ஆனால் S Pen ஆதரவு இல்லாதது முக்கிய குறையாக தெரிகிறது.
மொத்தத்தில், விலை தடையாக இல்லாமல் போன் + டேப்லெட் அனுபவம் விரும்புபவர்களுக்கு Fold 8 Ultra வலுவான தேர்வு.
Edited by Siva