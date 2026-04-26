Last Updated : ஞாயிறு, 26 ஏப்ரல் 2026 (16:19 IST)

Samsung Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போன்: டைட்டானியம் Frame.. 200MP கேமரா.. Snapdragon 8 Gen 4 சிப்செட்..!

சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய முதன்மை தயாரிப்பான Samsung Galaxy S25 Ultra மூலம் ஸ்மார்ட்போன் உலகில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. பிரீமியம் ரக டைட்டானியம் Frame உடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த போன், பார்ப்பதற்கு மிக நேர்த்தியாகவும், பயன்படுத்துவதற்கு வலிமையாகவும் உள்ளது.
 
இந்த போனின் மிக முக்கியமான அம்சம் அதன் 200MP குவாட்-கேமரா அமைப்பு ஆகும். குறைந்த வெளிச்சத்திலும் மிகத் துல்லியமான புகைப்படங்களை எடுக்கும் வகையில் இதன் கேமரா மென்பொருள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேகமான செயல்பாட்டிற்கு இதில் Snapdragon 8 Gen 4 சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது கேமிங் மற்றும் மல்டிடாஸ்கிங்கிற்கு இணையற்ற அனுபவத்தைத் தருகிறது.
 
6.8 இன்ச்  Dynamic AMOLED 2X ஸ்க்ரீன், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கண்களுக்குக் குளிர்ச்சியான காட்சிகளை வழங்குகிறது. மேலும், இதில் உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட S Pen, அலுவலக பணிகள் மற்றும் வரைதல் போன்ற வேலைகளுக்கு மிக உதவியாக இருக்கிறது. 
 
சாம்சங்கின் புதிய One UI மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு மேம்பாடுகள் பேட்டரி ஆயுளை அதிகரிப்பதோடு, போனின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டையும் சிறப்பாக்குகின்றன. நவீன தொழில்நுட்பத்தை விரும்புவோருக்கு இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஒரு வரப்பிரசாதம்.
 
Edited by Siva

