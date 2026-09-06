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  4. Diwali Train Ticket Reservation Begins for Chennai Outstation Travel
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 6 September 2026 (08:52 IST)

தீபாவளி விடுமுறைக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு.. இன்று முதல் தொடக்கம்...

train
Written By: SIVA
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (08:52 IST)
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தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது. பண்டிகை காலத்தில் ரயில்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், முன்கூட்டியே டிக்கெட் பதிவு செய்வதில் பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
 
இந்த ஆண்டு தீபாவளி நவம்பர் 8ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. வழக்கமாக நீண்ட தூர விரைவு ரயில்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு செய்யும் நடைமுறை இருந்த நிலையில், தற்போது 60 நாட்களுக்கு முன்பாக டிக்கெட் பதிவு செய்யும் வசதி அமலில் உள்ளது.
 
இதன்படி, நவம்பர் 5ஆம் தேதி பயணம் செய்ய விரும்புவோருக்கான முன்பதிவு செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி தொடங்கியது. நவம்பர் 6ஆம் தேதி பயணத்துக்கான டிக்கெட்டுகளை செப்டம்பர் 7ஆம் தேதியும், நவம்பர் 7ஆம் தேதி பயணத்துக்கான டிக்கெட்டுகளை செப்டம்பர் 8ஆம் தேதியும் முன்பதிவு செய்யலாம்.
 
தீபாவளியை சொந்த ஊரில் கொண்டாடிவிட்டு சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு திரும்ப விரும்புவோருக்கும் முன்பதிவு தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி முதல் திரும்பும் பயணங்களுக்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
 
இதனால், தீபாவளி பயணத்தை திட்டமிடும் பொதுமக்கள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க, தங்களுக்கான ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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