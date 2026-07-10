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நெட்பிளிக்ஸில் 2 முதல் 20 நிமிட வீடியோக்கள் அறிமுகம்!... செம அப்டேட்!...
வெளிநாடுகளில் அமேசான், நெட்பிளிக்ஸ் போன்ற ஓடிடி தளங்கள் பல வருடங்களுக்கு முன்பே வந்து விட்டது. அங்கே திரைப்படங்களையும், வெப் சீரியஸ்களையும் அதிகமாக மக்கள் பார்க்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை கொரோனா ஊரடங்கின் போதுதான் மக்களிடம் அமேசான் பிரைம், நெட்பிளிக்ஸ் போன்ற ஓடிடி தளங்கள் பிரபலமானது.
தமிழில் கூட சூர்யா நடித்த ஜெய்பீம், சூரரைப்போற்று போன்ற திரைப்படங்கள் நேரடியாக ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அதன்பின் தமிழில் பல வெப் சீரிஸ்கள் உருவாக்கப்பட்டு ஓடிடியில் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. ஓடிடி தளங்களுக்கென ரசிகர் கூட்டமும் இருக்கிறது. அதேபோல் சினிமாவில் ஓடிடி என்பது ஒரு முக்கிய வியாபாரமாகவும் மாறியிருக்கிறது.
இன்னும் சொல்லப்போனால் ரஜினி,கமல், சிவகார்த்திகேயன் போன்ற பெரிய நடிகர்களின் படங்களின் ரிலீஸ் தேதியை கூட ஓடிடி நிறுவனங்கள்தான் முடிவு செய்யும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..
ஒருபக்கம் செல்போனில் Shors மற்றும் Reels வீடியோக்கள் மற்றும் 20 நிமிடம் வரை கொண்ட வீடியோக்களை பார்க்கும் பழக்கம் மக்களிடம் அதிகரித்து வருகிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் தங்களின் தளத்தில் 2 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரையிலான சிறிய வீடியோக்களை வருகிற ஆகஸ்ட் 3ம் தேதி முதல் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறது.
பயணம், சமையல், ஃபேஷன், பிரபலங்களின் நேர்காணல்கள் வரை இதில் இடம்பெறும் என சொல்லப்படுகிறது. முதல் கட்டமாக அமெரிக்கா, கனடா, இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இது அறிமுகம் செய்யப்படவிருக்கிறது.. விரைவில் இந்தியாவிற்கும் இது அறிமுகமாகும் எனத் தெரிகிறது.
தமிழில் கூட சூர்யா நடித்த ஜெய்பீம், சூரரைப்போற்று போன்ற திரைப்படங்கள் நேரடியாக ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அதன்பின் தமிழில் பல வெப் சீரிஸ்கள் உருவாக்கப்பட்டு ஓடிடியில் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. ஓடிடி தளங்களுக்கென ரசிகர் கூட்டமும் இருக்கிறது. அதேபோல் சினிமாவில் ஓடிடி என்பது ஒரு முக்கிய வியாபாரமாகவும் மாறியிருக்கிறது.
இன்னும் சொல்லப்போனால் ரஜினி,கமல், சிவகார்த்திகேயன் போன்ற பெரிய நடிகர்களின் படங்களின் ரிலீஸ் தேதியை கூட ஓடிடி நிறுவனங்கள்தான் முடிவு செய்யும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..
ஒருபக்கம் செல்போனில் Shors மற்றும் Reels வீடியோக்கள் மற்றும் 20 நிமிடம் வரை கொண்ட வீடியோக்களை பார்க்கும் பழக்கம் மக்களிடம் அதிகரித்து வருகிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் தங்களின் தளத்தில் 2 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரையிலான சிறிய வீடியோக்களை வருகிற ஆகஸ்ட் 3ம் தேதி முதல் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறது.
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இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் 13 பள்ளிகள் மூடப்படுகிறதா? அதில் பாதிக்கும் மேல் எந்த மாநிலத்தில்?
கல்வி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய UDISE+ அறிக்கையின்படி, 2025-26 கல்வியாண்டில் இந்தியா முழுவதும் சராசரியாக தினமும் 13 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. நாடு முழுவதும் மொத்தம் 4,791 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், இதில் அதிகபட்சமாக மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் 2,426 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதற்கு அடுத்தபடியாக தெலங்கானா (1,392), மேற்கு வங்காளம் (568), ஆந்திரப் பிரதேசம் (474) மற்றும் தமிழ்நாடு (369) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.
நெட்பிளிக்ஸில் 2 முதல் 20 நிமிட வீடியோக்கள் அறிமுகம்!... செம அப்டேட்!...
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ஸ்கிரீன்ஷாட்கள், புகைப்படங்கள், பி.டி.எஃப் டிக்கெட் செல்லாது: ரயில்வே துறை அதிரடி அறிவிப்பு..
ரயில்வே நிர்வாகம், ‘ரெயில் ஒன்’ செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படும் முன்பதிவில்லாத டிக்கெட்டுகள் குறித்த புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, பயணத்தின் போது ரெயில் ஒன் செயலியில் உள்ள அசல் டிக்கெட்டை மட்டுமே அதிகாரிகள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஸ்கிரீன்ஷாட்கள், புகைப்படங்கள், பி.டி.எஃப் பிரதிகள் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலம் பகிரப்படும் டிக்கெட்டுகள் செல்லாது என தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.