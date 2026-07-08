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கூகுள் ஜெமினி லைவ்: கேமரா கட்டுப்பாட்டிற்கான புதிய அப்டேட்.. பயனர்கள் தனியுரிமை காப்பாற்றப்படுமா?
கூகுள் நிறுவனம் தனது ‘ஜெமினி லைவ்’ தொழில்நுட்பத்தில் பயனர்களின் தனியுரிமையை பாதுகாக்கும் வகையில் ஒரு புதிய வசதியை உருவாக்கி வருகிறது. இதன் மூலம் ஜெமினி லைவ்-இல் உள்ள Guided Vision அம்சத்தை பயனர்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படும்போது ஆஃப் செய்து கொள்ள முடியும். ஆன்ட்ராய்டுக்கான கூகுள் ஆப்பின் சோதனை பதிப்பில் இந்த புதிய அம்சம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக, கைடட் விஷன் அம்சம் என்பது மொபைல் கேமரா மூலம் நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருட்களைப் பார்த்து, அதற்கேற்ப ஜெமினி ஏஐ உடனுக்குடன் ஆலோசனைகளை வழங்கும் ஒரு தொழில்நுட்பமாகும். பிக்சல் 10 மொபைல்களுடன் அறிமுகமான இந்த வசதி, பொருட்கள் வாங்குவதற்கும், சுற்றியுள்ள பொருட்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும் உதவியாக இருந்தது.
இருப்பினும், கேமரா எப்போதும் ஆன்லைனில் இருப்பது பயனர்களின் தனியுரிமை குறித்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, கூகுள் நிறுவனம் பயனர்கள் தங்களின் கேமரா அனுமதியைத் தாங்களே கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இந்த புதிய Toggle சுவிட்சை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.
இதன் மூலம் பயனர்கள் தங்களின் தரவுகள் மற்றும் தனியுரிமை மீது கூடுதல் கட்டுப்பாட்டைப் பெற முடியும். இந்த வசதி எப்போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என்ற அறிவிப்பை கூகுள் விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
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கூகுள் ஜெமினி லைவ்: கேமரா கட்டுப்பாட்டிற்கான புதிய அப்டேட்.. பயனர்கள் தனியுரிமை காப்பாற்றப்படுமா?
கூகுள் நிறுவனம் தனது ‘ஜெமினி லைவ்’ தொழில்நுட்பத்தில் பயனர்களின் தனியுரிமையை பாதுகாக்கும் வகையில் ஒரு புதிய வசதியை உருவாக்கி வருகிறது. இதன் மூலம் ஜெமினி லைவ்-இல் உள்ள Guided Vision அம்சத்தை பயனர்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படும்போது ஆஃப் செய்து கொள்ள முடியும். ஆன்ட்ராய்டுக்கான கூகுள் ஆப்பின் சோதனை பதிப்பில் இந்த புதிய அம்சம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்கா-ஈரான் மோதல்: இந்திய பங்குச்சந்தைகளில் கடும் சரிவு, சென்செக்ஸ் 1700 புள்ளிகள் வீழ்ச்சி
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே மீண்டும் வெடித்துள்ள மோதல் போக்கு உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஈரானுடனான இடைக்கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் "முடிவுக்கு வந்துவிட்டது" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்ததை தொடர்ந்து, மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் போர் மூளும் என்ற அச்சத்தால் இந்தியப் பங்குச்சந்தைகள் இன்று கடுமையான வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தன.
இனி ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை டைம் வேஸ்ட்.. அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே புதிய மோதல்: போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் முறிந்தது?
மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் மீண்டும் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ஹார்முஸ் நீரிணையில் வணிகக் கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதற்குப் பதிலடியாக, அந்நாட்டின் பந்தர் அபாஸ், சிரிக் மற்றும் கெஷ்ம் தீவு ஆகிய பகுதிகளில் அமெரிக்கா கடுமையான வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது. மேலும், ஈரான் எண்ணெய் விற்பனைக்கான உரிமத்தையும் வாஷிங்டன் ரத்து செய்துள்ளது.