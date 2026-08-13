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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (21:37 IST)

சென்னையில் சொத்துவரை நிறுத்தி வைப்பு!.. மாநாகராட்சி அறிவிப்பு!...

tax
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (21:41 IST)
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எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் சென்னையில் வசிக்கும் மக்களின் சொத்துக்களுக்கு திடீரென வரி உயர்த்தப்பட்டது சென்னைவாசிகளுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. சென்னை மாநகராட்சியின் பிரதான வரி வருவாயாக சொத்து வரி இருக்கிறது. ஆனால், திடீரென 3 முதல் 4 மடங்கு வரை சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டது விவாதப்பொருளாக மாறியிருக்கிறது.

கடந்த வருடம் 5 ஆயிரம் சொத்து வரி கட்டியவர்களுக்கு தற்போது சொத்து வரி ரூ.28 ஆயிரம் என வந்துள்ளது. இதற்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள். திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பை காட்டிவருகிறது.

இந்நிலையில்தான், சென்னையில் சொத்து வரி உயரவை உடனடியாக நிறுத்தி வைக்க முடிவு செய்திருப்பதாக மாநாகராட்சி ஆணையர் சமீரன் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், உயர்த்தப்பட்ட வரித்தொகையை செலுத்தியவர்களுக்கு அந்த தொகை முன்பணமாக ஈடு செய்யப்படும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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