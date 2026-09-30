ஆப்பிளுக்கு போட்டியாக மோட்டோரோவின் ஃபோல்டபல் ஸ்மார்ட்போன்.. விலை ரூ.1.50 லட்சமா?
பிரபல ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான மோட்டோரோலா, அகலமான பாஸ்போர்ட் வடிவில் மடிக்கக்கூடிய புதிய ‘ரேஸர் ஃபிளெக்ஸ்’ ஸ்மார்ட்போனை விரைவில் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. சந்தையில் ஆப்பிள் ஐபோன் டூயோ மற்றும் சாம்சங் கேலக்ஸி இசட் ஃபோல்டு 8 ஆகிய போன்களுக்கு போட்டியாக இது களம் இறங்குகிறது.
இந்த ஃபோல்டபிள் போன் 6.92 இன்ச் OLED முதன்மை திரையையும், 4.97 இன்ச் OLED வெளிப்புற திரையையும் கொண்டுள்ளது. 165Hz புதுப்பிப்பு வீதம், டால்பி விஷன் போன்ற பிரீமியம் அம்சங்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. குவால்காம் ஸ்பாப்டிராகன் 8 ஜென் 5 பிராசஸர், 12GB ரேம் மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதியுடன் இது இயங்குகிறது. ஆண்ட்ராய்டு 17 இயங்குதளத்தில் செயல்படும் இந்த போனில் தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து பாதுகாக்க IP48, IP49 சான்றிதழ்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புகைப்படம் எடுக்க பின்புறம் இரண்டு 50MP கேமராக்களும், 5,000mAh பேட்டரி மற்றும் 25W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் வைஃபை 7, புளூடூத் 6.0 மற்றும் மோட்டோ ஏஐ அம்சங்களுக்கான பிரத்யேக பட்டன் இதில் உள்ளது.
இந்தியாவில் இந்த ஆண்டின் டிசம்பர் மத்தியில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த போனின் விலை ரூ. 1,39,999 முதல் ரூ. 1,49,999 வரை இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.