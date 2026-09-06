Xiaomi 18 Fold ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. ஆப்பிள் Fold போனுக்கு 2 நாட்கள் முன்பு வருவதால் பரபரப்பு..
சியோமியின் புதிய மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போனான Xiaomi 18 Fold, செப்டம்பர் 7-ம் தேதி சீனாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. ஜெர்மனியின் பெர்லினில் நடைபெற்ற IFA 2026 நிகழ்வில் இதன் அறிமுக தேதியை நிறுவனம் உறுதி செய்திருந்தது. ஆப்பிளின் முதல் மடிக்கக்கூடிய iPhone Ultra வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் தேதிக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக Xiaomi 18 Fold அறிமுகமாகிறது.
பாஸ்போர்ட் போன்ற வடிவமைப்பை கொண்ட இந்த போனில் 5.38 இன்ச் கவர் டிஸ்ப்ளேவும், திறக்கும்போது 7.58 இன்ச் உள் டிஸ்ப்ளேவும் இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மடித்த நிலையில் எளிதாக எடுத்துச் செல்லும் வகையிலும், திறந்த நிலையில் மல்டிடாஸ்கிங் மற்றும் வீடியோ பார்ப்பதற்கு ஏற்ற வகையிலும் இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்புறத்தில் மூன்று கேமராக்கள் மற்றும் LED ஃபிளாஷ் கொண்ட கிடைமட்ட கேமரா அமைப்பு இடம்பெறுகிறது. கேமரா தொழில்நுட்பத்தில் Leica நிறுவனத்துடன் Xiaomi இணைந்துள்ளது. மேலும், ‘Dragon Bone’ எனப்படும் புதிய ஹிஞ்ச் அமைப்பு போனின் நீடித்த தன்மையை மேம்படுத்தும் என நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
Xring O3 சிப்செட் மற்றும் LPDDR6 RAM இதில் இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 6,000mAh பேட்டரி, 67W வயர்டு மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதி இருக்கும் என கசிந்த தகவல்கள் கூறுகின்றன. 200MP பிரதான கேமராவும் இடம்பெறலாம்.
விலை CNY 10,000-ஐ தாண்டும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ விவரங்கள் செப்டம்பர் 7-ம் தேதி வெளியாகும்.
Edited by Siva