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ரூ.30,000 விலைக்குள் மோட்டோரோலாவின் புதிய மாடல்.. அதிலும் ரூ.2500 தள்ளுபடி.. முழு விவரங்கள்...
மோட்டோரோலா நிறுவனம் தனது புதிய 'மோட்டோ G77 பவர்' ஸ்மார்ட்போனை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரூ. 25,999 விலையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள இந்த போன், 8GB ரேம் மற்றும் 128GB சேமிப்புத்திறன் கொண்ட ஒரே வேரியண்டில் கிடைக்கிறது. ஃபுஷியா ரெட் , இம்பெனட்ரபிள் , நாட்டிக்கல் புளூ ஆகிய மூன்று கவர்ச்சிகரமான நிறங்களில் இது கிடைக்கிறது.
பிளிப்கார்ட் மற்றும் மோட்டோரோலா இணையதளத்தில் இதனை வாங்கலாம். குறிப்பிட்ட வங்கி கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தினால் ரூ. 2,500 உடனடி தள்ளுபடி பெறலாம். ஜியோ பயனர்களுக்கு 18 மாதங்களுக்கு 500GB கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் மற்றும் கூகுள் ஜெமினி ப்ரோ சந்தா இலவசமாகக் கிடைக்கும்.
இதன் சிறப்பம்சமாக, 7,000mAh திறன் கொண்ட பிரம்மாண்டமான பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது, இது ஒரே சார்ஜில் 59 மணிநேரம் வரை நீடிக்கும் என நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. மேலும், 30W பாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியும் இதில் உண்டு. 6.72-இன்ச் Full-HD+ டிஸ்ப்ளே மற்றும் 120Hz ரெப்ரெஷ் ரேட் மிகச்சிறந்த திரை அனுபவத்தை வழங்கும்.
மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6400 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் இந்த போனில், 50MP சோனி சென்சார் கொண்ட முதன்மை கேமரா மற்றும் 32MP செல்ஃபி கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஆண்ட்ராய்டு 16 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் இந்த போன், தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளைத் தாங்கக்கூடிய IP64 சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது. 30,000 ரூபாய்க்குள் சிறந்த பேட்டரி திறன் கொண்ட போனைத் தேடுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
Edited by Siva
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வட இந்தியாவில் மீண்டும் வெளுக்க போகும் மழை.. 18 மாநிலங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை...
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ரூ.30,000 விலைக்குள் மோட்டோரோலாவின் புதிய மாடல்.. அதிலும் ரூ.2500 தள்ளுபடி.. முழு விவரங்கள்...
மோட்டோரோலா நிறுவனம் தனது புதிய 'மோட்டோ G77 பவர்' ஸ்மார்ட்போனை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரூ. 25,999 விலையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள இந்த போன், 8GB ரேம் மற்றும் 128GB சேமிப்புத்திறன் கொண்ட ஒரே வேரியண்டில் கிடைக்கிறது. ஃபுஷியா ரெட் , இம்பெனட்ரபிள் , நாட்டிக்கல் புளூ ஆகிய மூன்று கவர்ச்சிகரமான நிறங்களில் இது கிடைக்கிறது.