கூகுளின் மிக நவீன மற்றும் சக்திவாய்ந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மாடல்.. ஜெமினி 4 ஆர்கான் அறிமுகம்..
கூகுள் நிறுவனம் தனது மிக நவீன மற்றும் சக்திவாய்ந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மாடலான 'ஜெமினி 4 ஆர்கான்' மாடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கோடிங், தொழில்முறை பணிகள் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் இது முன்னோடி திறன்களை கொண்டுள்ளதாக கூகுள் அறிவித்துள்ளது.
இந்த மாடலின் வெளியீடு குறித்து கூகுள் தலைமை செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை எக்ஸ் தளத்தில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 1 மில்லியன் அவுட்புட் டோக்கன் வரம்பை கொண்டுள்ள இந்த AI, மிக சிக்கலான தரவுகளை ஆழமாக ஆராய்ந்து தீர்வு காணும் திறன் படைத்தது. Vals மற்றும் Vibe Code Bench ஆகிய சோதனைகளில் போட்டியாளர்களின் GPT-6 Astra மற்றும் Claude Fable 5.1 ஆகிய மாடல்களை விட அதிக புள்ளிகளைப் பெற்று இது முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.
குறிப்பாக சைபர் பாதுகாப்புத் துறையில், மென்பொருள்களில் உள்ள பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை தானாகவே கண்டறிந்து சரிசெய்யும் திறனை ஆர்கான் பெற்றுள்ளது. தற்போதைக்கு அமெரிக்க அரசுக்கும், கூகுளின் 'Fairwind' திட்டத்தின் கீழ் உள்ள குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பாளர்களுக்கும் மட்டுமே இது வரையறுக்கப்பட்ட முறையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விரைவில் கட்டண API பயனர்களுக்கும் கூகுள் AI அல்ட்ரா சந்தாதாரர்களுக்கும் இது கிடைக்கப்பெறும்.