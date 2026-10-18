  1. செய்திகள்
  2. தகவல் தொழில்நுட்பம்
  3. செய்திகள்
  4. Apple Offers Up to Rs 81,500 Discount on Foldable iPhone Duo via Trade-In Program
Written By SIVA SIVA

இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஃபோல்டபிள் ஸ்மார்ட்போன் ஐபோன் டூயோ.. ரூ.81,500 வரை தள்ளுபடி.. எப்படி வாங்குவது?

ஆப்பிள் ஐபோன் டூயோ
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (12:41 IST)
google-news
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் முதல் மடிப்பு ரக ஸ்மார்ட்போனான 'ஐபோன் டூயோ'  இந்தியாவில் ரூ. 2,99,900 என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வளவு அதிக விலையைக் கண்டு தயங்கும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில், ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது பழைய போன்களை மாற்றிக் கொள்ளும் ‘ட்ரேட்-இன்’ திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 81,500 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது.
 
இந்த சலுகையின் கீழ் பழைய ஐபோன் 16 பிளஸ் மாடலுக்கு ரூ. 40,000 வரையிலும், ஐபோன் 17 மாடலுக்கு ரூ. 45,000 வரையிலும், ஐபோன் 17 புரோ மேக்ஸ் மாடலுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 71,000 வரையிலும் தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. இருப்பினும், இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் தொகையானது வாடிக்கையாளர்கள் கொடுக்கும் பழைய போனின் உதிரிபாகங்களின் இயக்கம் மற்றும் திரையின் நிலையைப் பொறுத்தே நிர்ணயிக்கப்படும். சில ஆண்ட்ராய்டு போன்களுக்கும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை பொருந்தும்.
 
7.6 இன்ச் மடிக்கக்கூடிய திரையுடன் வெளிவந்துள்ள இந்த ஐபோன் டூயோவிற்கான முன்பதிவு இந்தியாவில் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்ட நிலையில், வாடிக்கையாளர்களின் அசுர வரவேற்பு மற்றும் தேவையின் காரணமாக இதன் டெலிவரி தேதிகள் 2027 ஜனவரி மாதத்திற்குத் தள்ளிப்போயுள்ளன. எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி முன்பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் போன் விநியோகிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
எல்லாரும் அவர் பின்னாடி போறீங்க!.. வயிறு எரியுது!.. ஆர்.எஸ்.பாரதி கோபம்!...

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...புது தில்லி, அக்டோபர் 19: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துணை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் பங்குச் சந்தை அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக, அதன் ஆரம்பப் பொதுப் பங்களிப்புக்கு சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான நிறுவன முதலீடு தேவைப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்: புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களை நியமித்து அரசு உத்தரவு!

தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்: புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களை நியமித்து அரசு உத்தரவு!தமிழ்நாட்டில் சட்ட கல்வியை வழிநடத்தி வரும் புகழ்பெற்ற தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் இருவரை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

தவெக ஆட்சியில் புரட்சி: ஒரு ரூபாய் லஞ்சமின்றி 63 மின்சார உதவி பொறியாளர்களுக்கு பணி மாறுதல்!

தவெக ஆட்சியில் புரட்சி: ஒரு ரூபாய் லஞ்சமின்றி 63 மின்சார உதவி பொறியாளர்களுக்கு பணி மாறுதல்!தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் வழக்கமாக பணி மாறுதல் என்றாலே லட்சக்கணக்கில் பணம் கைமாறும் என்ற பேச்சு இருந்து வந்த நிலையில், வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சமின்றி, எந்தவொரு பரிந்துரையும் இல்லாமல் 63 உதவி மின் பொறியாளர்களுக்கு பணி மாறுதல் வழங்கப்பட்டு புரட்சி படைக்கப்பட்டுள்ளது.

விடுமுறை நாட்கள் சிறப்பு வகுப்பு நடத்தக்கூடாது!.. தனியார் பள்ளிகளுக்கு செக்!...

விடுமுறை நாட்கள் சிறப்பு வகுப்பு நடத்தக்கூடாது!.. தனியார் பள்ளிகளுக்கு செக்!...கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் உள்ள தனியார் வகுப்புகள் வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் அரசு விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறார்கள்.

ஷேக் ஹசினா காலத்தில் விமானப்படைத் தலைவராக இருந்தவர் துபாயில் கைது.. வங்கதேசத்தில் பரபரப்பு...

ஷேக் ஹசினா காலத்தில் விமானப்படைத் தலைவராக இருந்தவர் துபாயில் கைது.. வங்கதேசத்தில் பரபரப்பு...வங்காளதேச நாட்டின் முன்னாள் விமானப்படை தலைவரான ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஷேக் அப்துல் ஹன்னான் ஊழல் வழக்கில் கத்தார் நாட்டின் அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அக்டோபர் 15 அன்று அவர் கைது செய்யப்பட்ட விவரத்தை இன்டர்போல் அமைப்பிடம் இருந்து மின்னஞ்சல் மூலம் அறிந்ததாக வங்காளதேச ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் உறுதி செய்துள்ளது.