15 - 20 சதவீதம் வரை உயரும்!.. ஜியோ IPO மீது வல்லுனர்கள் நம்பிக்கை..
மும்பை: ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் விலை வரம்பு அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஆய்வாளர்களின் கருத்துகள் பெரும்பாலும் சாதகமாகவே உள்ளன. பல அறிக்கைகள் இந்த IPO - வுக்கு நேர்மறையான மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளன. சந்தை வல்லுநர்கள், பட்டியலிடப்படும்போது 15-20 சதவீதம் வரை லாபம் ஈட்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள். இருப்பினும், அது உண்மையான செயல்திறன் சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் தேவையைப் பொறுத்தே அமையும்..
அக்டோபர் 16ம் தேதியிட்ட தனது IPO குறிப்பில், எம்கே ஆய்வு நிறுவனம் ஜியோ IPO -விற்கு 'சப்ஸ்கிரைப்' மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளது. ஜியோவின் சந்தைத் தலைமை, விலை நிர்ணய சக்தி, செயல்படுத்தும் சாதனைப் பதிவு மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான பல வாய்ப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை வரம்பு நியாயமானதாகத் தெரிகிறது என்று அந்தத் தரகு நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
‘Swastika Investmart நிறுவனமும் ஜியோ IPOஓ-விற்கு ‘சப்ஸ்கிரைப்’ மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளது. அதன் அறிக்கையின்படி, விலை வரம்பின் உயர் மட்டத்தில், ஜியோவின் மதிப்பு நிதியாண்டு 26 வருவாயின் சுமார் 33.3 மடங்காக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Bharti Airtel-ல்லின் மதிப்பு 40.7 மடங்காக உள்ளது. இதன் அடிப்படையில், ஜியோவின் வர்த்தகம் ஏர்டெல்லை விட ஏறக்குறைய 18 சதவீத தள்ளுபடியில் இருக்கும் என ஸ்வஸ்திகா கருதுகிறது.
வேறு ஒரு மதிப்பீட்டு அடிப்படையில், சில சந்தை வல்லுநர்கள் ஜியோவின் மதிப்பை அதன் வருவாயின் சுமார் 33.5 மடங்காகக் கணித்துள்ளனர். இது பார்தி ஏர்டெல்லின் மதிப்பான சுமார் 38.9 மடங்கை விட ஏறக்குறைய 14 சதவீத தள்ளுபடியைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், ஜியோவின் எதிர்கால வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதி தற்போதைய மதிப்பீட்டிலேயே ஏற்கனவே பிரதிபலிக்கிறது என்று ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
மற்றொரு முக்கிய சாதகமான அம்சம் என்னவென்றால், JIO தனது 5G அறிமுகத்தின் அதிக மூலதனம் தேவைப்படும் கட்டத்தைக் கடந்து செல்வதாகத் தெரிகிறது. எம்கே ரிசர்ச் நிறுவனத்தின்படி, மூலதனச் செலவினம் (capex) FY24-ல் வருவாயில் 48.8 சதவீதத்திலிருந்து FY26-ல் 23.3 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. அதேசமயம், FY26-ல் நிகர பணப்புழக்கம் (free cash flow) சுமார் 32,500 கோடியாக இருந்தது. பெரிய அளவிலான நெட்வொர்க் முதலீடுகளின் தேவை குறையும்போது, பண உருவாக்கம் மேலும் வலுப்பெறும் என்று அந்தத் தரகு நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது.
நீண்ட கால நோக்கில், ஆய்வாளர்கள் ஜியோவின் முக்கிய மொபிலிட்டி வணிகத்தைத் தாண்டிப் பார்க்கிறார்கள். ஹோம் பிராட்பேண்ட், நிறுவன சேவைகள், கிளவுட், ஏஐ மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் அதன் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பைப் பணமாக்குதல் ஆகியவை அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி உந்துசக்திகளாகக் கருதப்படுகின்றன. Emkey நிறுவனமும் ஹோம் பிராட்பேண்டை ஒரு முக்கிய வளர்ச்சி வாய்ப்பாகக் கருதுவதோடு, வெளிநாட்டுச் சந்தைகளில் ஜியோவின் உள்நாட்டுத் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பிற்கு உள்ள சாத்தியக்கூறுகளையும் காண்கிறது.
ஜியோவின் தனிப்பட்ட பங்குப் பட்டியல் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஜியோ தனது ஐபிஓ விலை வரம்பை அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 15ம் தேதி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகள் சுமார் 3.4 சதவீதம் உயர்ந்தன. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குதாரர்களுக்கு மேலும் மதிப்பை வெளிக்கொணர்வதற்கான ஒரு சாத்தியமான தூண்டுதலாக இந்தப் பங்குப் பட்டியலைச் சந்தையும் உற்றுநோக்கி வருகிறது.
‘Swastika Investmart நிறுவனமும் ஜியோ IPOஓ-விற்கு ‘சப்ஸ்கிரைப்’ மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளது. அதன் அறிக்கையின்படி, விலை வரம்பின் உயர் மட்டத்தில், ஜியோவின் மதிப்பு நிதியாண்டு 26 வருவாயின் சுமார் 33.3 மடங்காக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Bharti Airtel-ல்லின் மதிப்பு 40.7 மடங்காக உள்ளது. இதன் அடிப்படையில், ஜியோவின் வர்த்தகம் ஏர்டெல்லை விட ஏறக்குறைய 18 சதவீத தள்ளுபடியில் இருக்கும் என ஸ்வஸ்திகா கருதுகிறது.
வேறு ஒரு மதிப்பீட்டு அடிப்படையில், சில சந்தை வல்லுநர்கள் ஜியோவின் மதிப்பை அதன் வருவாயின் சுமார் 33.5 மடங்காகக் கணித்துள்ளனர். இது பார்தி ஏர்டெல்லின் மதிப்பான சுமார் 38.9 மடங்கை விட ஏறக்குறைய 14 சதவீத தள்ளுபடியைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், ஜியோவின் எதிர்கால வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதி தற்போதைய மதிப்பீட்டிலேயே ஏற்கனவே பிரதிபலிக்கிறது என்று ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
ஜியோவின் தனிப்பட்ட பங்குப் பட்டியல் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஜியோ தனது ஐபிஓ விலை வரம்பை அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 15ம் தேதி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகள் சுமார் 3.4 சதவீதம் உயர்ந்தன. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குதாரர்களுக்கு மேலும் மதிப்பை வெளிக்கொணர்வதற்கான ஒரு சாத்தியமான தூண்டுதலாக இந்தப் பங்குப் பட்டியலைச் சந்தையும் உற்றுநோக்கி வருகிறது.