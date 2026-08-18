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  4. iPhone 17 Pro Available at a Discounted Effective Price Ahead of iPhone 18 Pro Launch
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (09:07 IST)

திடீரென ரூ.22,000 விலை குறைந்த ஆப்பிள் ஐபோன் விலை.. லேட்டஸ்ட் விலை என்ன?

ஐபோன் 17 ப்ரோ
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (09:07 IST)
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ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் 18 ப்ரோ தொடர் விரைவில் வெளியாக உள்ள நிலையில், முந்தைய மாடலான ஐபோன் 17 ப்ரோ தற்போது BytePe தளத்தில் அதிரடி தள்ளுபடியில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.22,000 வரை சேமிக்க முடியும் என்பதால், இதன் பயனுள்ள விலை சுமார் ரூ.119,449 ஆக உள்ளது. மேலும், ஒரே நேரத்தில் முழு தொகையையும் செலுத்த விரும்பாதவர்கள் மாத தவணை முறையில் குறைந்தபட்சம் ரூ.5,849 முதல் செலுத்தும் வசதியும் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
BytePe தளம் தகுதியான வாடிக்கையாளர்களுக்கு வட்டியில்லா மாத தவணை வசதியையும் அளிக்கிறது. இதே ஐபோன் 17 ப்ரோ  பிளிப்கார்ட் மற்றும் அமேசான் போன்ற முன்னணி ஆன்லைன் தளங்களிலும் தள்ளுபடிகளுடன் கிடைக்கிறதென்றாலும், BytePe வழங்கும் விலையே தற்போது மிகக் குறைந்த விலையாக கருதப்படுகிறது. 
 
செப்டம்பர் மாதம் வெளியாகவுள்ள புதிய ஐபோன் 18 ப்ரோ மாடலில் மேம்பட்ட ஏ20 ப்ரோ சிப்செட் மற்றும் அதிநவீன கேமராக்கள் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய மாடல்களின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால், கூடுதல் விலை கொடுத்து புதிய போனை வாங்க விரும்பாதவர்கள் தற்போதைய தள்ளுபடி விலையில் ஐபோன் 17 ப்ரோவை வாங்குவது சிறப்பான தேர்வாக இருக்கும்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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