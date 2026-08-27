  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. three hundred indians are missing in nepal flood
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (11:15 IST)

வெள்ளத்தால் உருக்குலைந்த நேபாளம்!.. 300 இந்தியர்கள் மாயம்!...

nepal
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (11:19 IST)
google-news
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளம் காரணமாக 300க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் மாயமாகியுள்ளனர். அதில், 40க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்களும் அடக்கம். அவர்கள் 2 நாட்களுக்கு முன்பு கும்பகோணத்திலிருந்து நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்றவர்கள்.

நேற்று மாலை திபெத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் காரணமாக இமயமலையில் உள்ள பனிக்கட்டிகள் உடைந்து தேங்கியிருந்த நீர் நேபாளத்தில் உள்ள ஆறுகளில் பாய்ந்தது. இதன் காரணமாக ஆற்று ஓரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த வீடுகள் மற்றும் பல கட்டிடங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டன. அதில் பல நூறு பேர் உயிரிழந்தனர். பலரும் மாயமாகிவிட்டனர்.

மேலும், நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்ற இந்தியர்கள் 300 பேர் மாயமாகியுள்ளனர். அவர்களின் நிலை என்னவென தெரியவில்லை. நேபாளத்தில் மின்சாரம் இல்லை.அதேபோல், செல்போன் டவர்கள் சேதமானதால் யாருக்கும் சிக்னல் கிடைக்கவில்லை. எனவே, அவர்களை தொடர்பு கொள்ளமுடியவில்லை.

இந்தியர்கள் உட்பட மொத்தம் 466 வெளிநாட்டினர், நோயாளிகள் 113 பேர் என மொத்தமாக 579 மாயமாகியிருப்பதாக நேபாள நாட்டு அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. இதுவரை 19 பாலங்கள், 40 கி.மீ தூரத்திற்கு சாலைகள் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளன. 13 மின் திட்டங்கள் மற்றும் 200க்கும் மேற்பட்ட கனரக வாகனங்களும் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளன.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தலைமறைவாக இருக்கும் குற்றவாளிகளின் சொத்துகளை முடக்குங்கள்>. நீதிமன்றம் அதிரடி

ஒன்னும் தெரியாத தலைவன்.. குத்தாட்டம் போட்டவன் அமைச்சர்!.. ஜேம்ஸ் வசந்தன் விமர்சனம்..

ஒன்னும் தெரியாத தலைவன்.. குத்தாட்டம் போட்டவன் அமைச்சர்!.. ஜேம்ஸ் வசந்தன் விமர்சனம்..இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் ஏதாவது படத்திற்கு இசையமைக்கிறாரோ இல்லையோ தொடர்ந்து முதல்வர் ஜோசப் விஜயையும், தவெக அமைச்சர்களையும், தவெக ஆட்சியையும் தொடர்ந்து கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். அடிப்படையில் ஜேம்ஸ் வசந்தன் ஒரு திமுக ஆதரவாளர்.

ஒரு எருமை மாட்டுக்கு சொந்தம் கொண்டாடிய இருவர்.. டி.என்.ஏ டெஸ்ட் எடுக்க போலீஸார் முடிவு...

ஒரு எருமை மாட்டுக்கு சொந்தம் கொண்டாடிய இருவர்.. டி.என்.ஏ டெஸ்ட் எடுக்க போலீஸார் முடிவு...பீகார் மாநிலம் கயா மாவட்டத்தில் ஒரு எருமை மாட்டின் உரிமை தொடர்பான தகராறு போலீஸ் நிலையம் வரை சென்று, தற்போது டி.என்.ஏ. பரிசோதனை செய்யும் நிலைக்கு வந்துள்ளது.

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய ஈஷா யாத்ரீகர்கள் 80 பேர் மாயம்!.. சத்குரு கண்ணீர் வீடியோ..

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய ஈஷா யாத்ரீகர்கள் 80 பேர் மாயம்!.. சத்குரு கண்ணீர் வீடியோ..நேற்று மாலை நேபாளத்தில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.

நேபாளத்தில் திடீரென வெள்ளம் வந்தது எப்படி?.. காரணம் என்ன?.. ஒரு அலசல்!..

நேபாளத்தில் திடீரென வெள்ளம் வந்தது எப்படி?.. காரணம் என்ன?.. ஒரு அலசல்!..வடக்கு நேபாளத்தில் ஆற்றின் மேல் பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட பனிச்சரிவு காரணமாக அந்த நாட்டில் உள்ள ஆறு உள்ளிட்ட அனைத்து நீர் நிலையிலும் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.

வெள்ளத்தால் உருக்குலைந்த நேபாளம்!.. 300 இந்தியர்கள் மாயம்!...

வெள்ளத்தால் உருக்குலைந்த நேபாளம்!.. 300 இந்தியர்கள் மாயம்!...நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளம் காரணமாக 300க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் மாயமாகியுள்ளனர்.