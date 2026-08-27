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  4. India to Host 18th BRICS Summit in Delhi on September 12 and 13
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (15:36 IST)

டெல்லியில் செப் 12ல் தொடங்கும் பிரிக்ஸ் மாநாடு.. ரஷ்ய, சீன அதிபர்கள் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு..

brics conference 2026
Written By: SIVA
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (15:36 IST)
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இந்தியா தலைமையில் நடைபெறவுள்ள 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டுக்கான தேதிகள் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. வரும் செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் டெல்லியில் இந்த முக்கிய மாநாடு நடைபெறுகிறது. உலக அரசியலில் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் முக்கியத்துவம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த மாநாடு சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
பிரிக்ஸ் அமைப்பில் பிரேசில், ரஷியா, இந்தியா, சீனா, தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் முழு உறுப்பினர்களாக உள்ளன. எகிப்து, எத்தியோப்பியா, ஈரான், சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நாடுகளும் அமைப்பில் இணைந்துள்ளன. மேலும், பல நாடுகள் கூட்டமைப்பு நாடுகளாக இடம்பெற்றுள்ளன.
 
இந்தியா ஏற்கனவே 2012, 2016 மற்றும் 2021-ம் ஆண்டுகளில் பிரிக்ஸ் அமைப்புக்கு தலைமை வகித்துள்ளது. தற்போது மீண்டும் இந்தியாவுக்கு தலைமை பொறுப்பு கிடைத்துள்ளதால், மாநாட்டில் இந்தியாவின் அணுகுமுறைகள் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகின்றன.
 
உலக நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் மற்றும் அமைதி, புவிசார் அரசியல் மாற்றங்கள், பொருளாதார வளர்ச்சி, உலகளாவிய பொருளாதார ஆளுகை உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட உள்ளன.
 
இதற்கிடையே, சீன அதிபர் ஜின்பிங் சுமார் 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா வரவிருப்பது கூடுதல் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. கடந்த 2019-ல் இந்தியா வந்தபோது 200-க்கும் குறைவான அதிகாரிகளுடன் வந்த அவர், இந்த முறை சுமார் 400 பேர் கொண்ட குழுவுடன் வருவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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