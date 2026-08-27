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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (16:11 IST)

கும்மிடிப்பூண்டியில் 2 ஏ.டி.எம் மையங்களை உடைத்த கும்பல்!.. 12 லட்சம் கொள்ளை!...

atm
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (16:19 IST)
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தமிழக காவல்துறை எவ்வளவுதான் ரோந்து சென்றாலும், எவ்வளவுதான் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கொள்ளை சம்பங்களை முழுமையாக ஒழிக்க முடியவில்லை. அதுவும் சிலர் துணிச்சலாக ஏ.டி.எம் மையத்தை உடைத்து கொள்ளையடிக்கும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது..

ஏ.டி.எம் எந்திரத்தை அவ்வளவு சுலபமாக உடைத்துவிட முடியாது. ஏற்கனவே கொள்ளையர்கள் ஏடிஎம் எந்திரத்தை உடைக்க முயற்சி செய்து அது நடக்காமல் போன சம்பவங்கள் தொடர்பான செய்திகள் பலமுறை வெளியாகி இருக்கிறது..

இந்நிலையில்தான், திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் இரண்டு ஏடிஎம் எந்திரங்களை வெல்டிங் வைத்து உடைத்து ஒரு கொள்ளை கும்பல் ரூ.12 லட்சத்தை கொள்ளையடித்து சென்றிருக்கிறது. நேற்று முன்தினம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் 9 லட்சம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நிலையில் அடுத்தடுத்து நடக்கும் ஏ.டி.எம் கொள்ளைகள் தமிழகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் தீவிரமாக விசாரனை நடத்தி வருகிறார்கள்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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