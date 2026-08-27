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  4. High Court Directs DGP to Frame Guidelines for Freezing Assets of Absconding Accused
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (10:58 IST)

தலைமறைவாக இருக்கும் குற்றவாளிகளின் சொத்துகளை முடக்குங்கள்>. நீதிமன்றம் அதிரடி

உயர் நீதிமன்றம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (10:58 IST)
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தலைமறைவாக இருக்கும் குற்றவாளிகளின் சொத்துகளை முடக்குவது தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை டி.ஜி.பி., உருவாக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த மணிமேகலையின் மகன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிவசபரி உள்ளிட்டோர் மீது திருக்கோகர்ணம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கில் ஜாமினில் வெளியே வந்த சிவசபரி, 2024 ஆகஸ்ட் 30-ஆம் தேதிக்கு பிறகு நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவானதாக கூறப்படுகிறது.
 
இதையடுத்து அவருக்கு பிடிவாரன்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டு, 2026 மார்ச் 27-ஆம் தேதி சிறப்பு படை போலீசார் கைது செய்தனர். கீழமை நீதிமன்றம் ஜாமின் வழங்க மறுத்த நிலையில், அவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையை அணுகினார். வழக்கை நீதிபதி பி.புகழேந்தி விசாரித்தார்.
 
விசாரணையின்போது, இதுபோன்ற குற்றவாளிகள் நீண்டகாலம் தலைமறைவாக இருப்பதால் வழக்கு விசாரணை தாமதமடைவதாக அரசு தரப்பு தெரிவித்தது. ஏற்கனவே மற்றொரு எதிரியும் பல ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது.
 
இதையடுத்து நீதிபதி, குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் 82-வது பிரிவின்படி சரணடைய 30 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கிய பின்னரும் ஆஜராகவில்லை என்றால், 83-வது பிரிவின் கீழ் சொத்துகளை முடக்க நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என சுட்டிக்காட்டினார்.
 
இதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை டி.ஜி.பி. உருவாக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்திய நீதிபதி, சிவசபரியின் ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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