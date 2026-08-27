காங்கிரஸ், பாஜக அல்லாத 3வ்து கூட்டணி.. சிஜேபி, ஆம் ஆத்மியுடன் திமுக கூட்டணியா?
திமுக, ஆம் ஆத்மி, சிஜேபி உள்ளிட்ட கட்சிகள் இணைந்து தேசிய அளவில் புதிய மூன்றாவது கூட்டணியை உருவாக்க வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. குறிப்பாக, ‘இந்தியா’ கூட்டணியில் இருந்து திமுக விலகியுள்ள நிலையில், காங்கிரஸுக்கு மாற்றாக புதிய அரசியல் அணியை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகள் தொடங்கியுள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இதற்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் வகையில், சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே, மு.க.ஸ்டாலின், பினராயி விஜயன், அரவிந்த் கேஜரிவால் ஆகியோரை சிறந்த முதல்வர்களாக குறிப்பிட்டது அரசியல் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதை பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்தாலும், புதிய கூட்டணி குறித்த பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் வேகமெடுத்துள்ளது.
திமுகவுடன் ஆம் ஆத்மி, சிஜேபி ஆகியவை இணைந்தால், மேற்கு வங்கத்தின் திரிணமூல் காங்கிரஸ், பிகாரின் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் போன்ற கட்சிகளும் இந்த அணிக்கு வருமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த தேர்தல்களில் காங்கிரஸுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக சில கட்சிகள் தனிப்பாதையில் சென்றுள்ளன.
இந்த மூன்றாவது அணி உருவானால், பாஜகவை விட காங்கிரஸுக்கே அதிக பாதிப்பு ஏற்படலாம் என அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர். அதேசமயம், இளைஞர்களின் ஆதரவை பெற்றுள்ள புதிய அரசியல் சக்திகள் இதில் இணைந்தால் தேர்தல் கணக்கு மேலும் மாறக்கூடும்.
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சியை பிடித்துள்ள நிலையில், திமுகவின் அடுத்த அரசியல் நகர்வு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. தேசிய அளவில் மூன்றாவது அணி உருவானால், அதன் பிரதமர் முகம் யார் என்பதும் மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கும்.
Edited by Siva