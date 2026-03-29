ஞாயிறு, 29 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 29 மார்ச் 2026 (18:38 IST)

அமெரிக்காவுக்கு குறி!.. அதிநவீன ஏவுகனை என்ஜினை பரிசோனை செய்த வட கொரியா!...

kim jong
அமெரிக்காவின் செயல்பாடுகளை எதிர்க்கும் நாடுகளில் வடகொரியா முக்கியமானது. அந்த நாட்டிற்கு தற்போது கிம் ஜாங் அதிபராக இருக்கிறார். பல வருடங்களாகவே கிம் ஜாங்கின் குடும்பம்தான் வடகொரியாவில் அதிபராக தொடர்ந்து வருகிறது. கிம் ஜாங்கிற்கு பின் அவரின் மகள் அதிபராவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

கடத்த சில நாட்களாகவே அதிபர் கிங் ஜாங் தனது மகளுடன் போர் விமானங்களை சோதனை செய்வது, பீரங்கியில் அமர்ந்து செல்வது போன்ற புகைப்படங்கள் தொடர்ந்து சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில்தான் அமெரிக்காவை தாக்கும் திறனுடைய அதிக உந்துவிசை கொண்ட அதி நவீன திட எரிபொருள் ஏவுகணை எஞ்சினை அதிபர் கிங் ஜாங்கின் மேற்பார்வையில் வடகொரியா வெற்றிகரமாக சோதனை செய்து பார்த்திருக்கிறது.

அணு ஆயுத ஏவுகணைகளின் உந்துவிசையை 2500 கிலோ நியூட்டன் வரை அதிகரித்து அமெரிக்காவில் எந்த பகுதியையும் அதிவேகத்தில் தாக்கும் திறன் இந்த சோதனையில் நிரூபிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஈரான் மீது போர் தொடுத்துள்ள அமெரிக்காவுக்கு எதிரான வட கொரியா கருத்து தெரிவித்து வரும் நிலையில், வட கொரியா அதிரடியான முக்கிய பரிசோதனைகளை செய்து வருது உலக நாடுகளிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஈரான் போர்!.. டிரம்புக்கு எதிராக களமிறங்கிய அமெரிக்கர்கள்!. மாபெரும் போராட்டம்..

டொனால்ட் டிரம்ப் இரண்டாவது முறையாக அமெரிக்க அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபின் பல அதிரடியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

நாளை பிரச்சாரம் ஸ்டார்ட்!.. எங்கெல்லாம் பேசுகிறார் விஜய்?...

தமிழக அரசியல் கடந்த 50 வருடங்களுக்கு மேல் அதிமுக Vs திமுக பயணித்து வந்த நிலையில் தற்போது களம் மாறியிருக்கிறது.

ஈரான் போர்!.. கொரானாவை விட மோசமா இருக்கும்!.. ரஷ்ய அதிபர் வார்னிங்!..

ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் நடத்தி வரும் போர் ஒரு மாதத்தை தாண்டி விட்டது

விஜய் கலந்துகொண்ட கூட்டத்தில் அதிரடி சோதனை!.. பரபரப்பு பின்னணி என்ன?..

தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு பின் விஜய் கலந்து கொள்ளும் தவெக பொதுக்கூட்டம் என்றால் போலீசார் அதிக கெடுபிடிகளையும், கட்டுப்படுகளையும் விதிக்க துவங்கினர்.

20 லட்சம் பிணையில்லா கல்விக்கடன்!.. தவெக தலைவர் விஜய் அறிவிப்பு..

நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளது.

