புதன், 14 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 14 ஜனவரி 2026 (09:27 IST)

ஈரான் மக்களே!.. அடிக்கறவன் பேர நோட் பண்ணி வச்சிக்கோங்க!.. அமெரிக்க அதிபர் ஆவேசம்!..

trumph
ஈரானில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டதால் பணவீக்கம் காரணமாக அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்திருக்கிறது. அதோடு அரசியல் குழப்பம், வேலை வாய்ப்பு இல்லாத சூழ்நிலை என பல விஷயங்கள் அந்நாட்டு மக்களை கோபப்படுத்த கடந்த சில நாட்களாகவே ஈரான் அரசுக்கு எதிராக சாலைகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்த தொடங்கிவிட்டனர்.

முதலில் இரண்டு மாகாணங்களில் தொடங்கிய போராட்டம் தற்பொழுது 31 வாகனங்களில் பரவியிருக்கிறது, போராட்டம் செய்பவர்களை ஒடுக்குவதற்காக அரசு பாதுகாப்பு படையினரை அனுப்ப அவர்கள் பொதுமக்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தி வருகிறார்கள். இந்த போராட்டத்தில் இதுவரை 2 ஆயிரம் இறந்திருக்கிறார்கள்.

போராட்டம் பரவுவதை தடுப்பதற்காக ஈரானில் இணையதள சேவை  துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனல்ட் டிரம்ப் ’ஈரானின் தேச பக்தர்களே.. தொடர்ந்து போராடுங்கள்.. உங்கள் நாட்டின் அமைப்புகளை கைப்பற்றுங்கள்.. கொலையாளிகள் மற்றும் அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்தவர்களின் பெயர்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.. அவர்கள் பெரிய விலையை கொடுக்கப் போகிறார்கள்.. போராட்டக்காரர்கள் கண்மூடித்தனமாக கொல்லப்படுவது நிறுத்தப்படும் வரை ஈரானிய அதிகாரிகளுடன் அனைத்து சந்திப்புகளையும் நான் ரத்து செய்து விட்டேன்.. உதவி உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.

ஈரானின்ல்நிலைமை இப்படியே கட்டுக்கடங்காமல் போனால் அமெரிக்க படையினர் உள்ளே புகுந்து தங்களின் கட்டுப்பாட்டில் அரசை கொண்டு வாருங்கள் என தெரிகிறது.

11ஆம் வகுப்புக்கு நுழைவுத்தேர்வா? சென்னை, மதுரை ஐஐடி குழுவுடன் மத்திய அரசு ஆலோசனை..!

11ஆம் வகுப்புக்கு நுழைவுத்தேர்வா? சென்னை, மதுரை ஐஐடி குழுவுடன் மத்திய அரசு ஆலோசனை..!மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக தனியார் பயிற்சி மையங்களை அதிகம் சார்ந்திருப்பதை தவிர்க்க, மத்திய அரசு புதிய கல்வி சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக மத்திய உயர்கல்வித் துறைச் செயலாளர் வினீத் ஜோஷி தலைமையில் ஒன்பது பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவானது, 11ஆம் வகுப்பிலேயே முக்கிய நுழைவு தேர்வுகளை நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து விரிவாக ஆராய்ந்து வருகிறது.

சபரிமலையில் இன்று மகரஜோதி.. லட்சக்கணக்கில் குவிந்த பக்தர்கள்..!

சபரிமலையில் இன்று மகரஜோதி.. லட்சக்கணக்கில் குவிந்த பக்தர்கள்..!சபரிமலையில் ஐயப்ப பக்தர்களின் மிக முக்கிய விழாவான மகரவிளக்கு பூசை மற்றும் மகரஜோதி தரிசனம் இன்று நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, கேரளா மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சபரிமலையில் குவிந்துள்ளனர்.

போகி பண்டிகை எதிரொலி: புகையால் சென்னையில் 8 விமானங்கள் திடீர் ரத்து

போகி பண்டிகை எதிரொலி: புகையால் சென்னையில் 8 விமானங்கள் திடீர் ரத்துசென்னையில் போகி பண்டிகையை முன்னிட்டு பழைய பொருட்களை எரித்ததால் ஏற்பட்ட கடும் புகைமூட்டம் காரணமாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான போக்குவரத்து இன்று கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது. இன்று அதிகாலை முதலே நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் புகை சூழ்ந்ததால், ஓடுபாதையில் பார்வைத்திறன் மிகவும் குறைந்தது.

ஜனநாயகனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ராகுல்!.. தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகுமா?...

ஜனநாயகனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ராகுல்!.. தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகுமா?...காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது .

திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் - தேதியை அறிவித்த துரைமுருகன்!..

திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் - தேதியை அறிவித்த துரைமுருகன்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கிவரும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட துவங்கியிருக்கின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com