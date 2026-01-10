சனி, 10 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 10 ஜனவரி 2026 (17:04 IST)

வேணாம்!. எங்ககிட்ட வச்சிக்காதீங்க!.. தென் கொரியாவை எச்சரித்த வடகொரியா அதிபர்!...

kim jong un
உலகிலேயே கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் கொண்ட ஒரு நாடாக வடகொரியா இருக்கிறது. இந்த நாட்டில் வசிக்கும் மக்கள் திறந்து வெளி சிறையில் வாழ்கிறார்கள் என உலக அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள். இந்த நாட்டில் வசிப்பவர்கள் என்ன சாப்பிட வேண்டும், எவ்வளவு நேரம் தூங்க வேண்டும், மாதம் எவ்வளவு சம்பாதிக்க வேண்டும், என்ன உடை உடுத்த வேண்டும் என எல்லாவற்றையுமே அரசுதான் முடிவு செய்யும். அதோடு, அரசுக்காக பல வேலைகளையும் அவர்கள் செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் சிறைதான்.  அரசுக்கு தெரிவிக்காமல் அங்கே மூச்சு கூட விட முடியாது.

மக்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறி வெளியுலகம் தெரிந்து அவர்களின் பொது அறிவு வளர்ந்து விட்டால் தங்களுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்வார்கள் என்பதற்காக கலந்த பல வருடங்களாகவே அந்த மக்களை நாட்டை விட்டு வெளியேறவிடாமல் ஒரே குடும்பம் வடகொரியாவில் தொடர்ந்து ஆட்சி செய்து வருகிறது.

ஒருபக்கம் அருகில் இருக்கும் தென் கொரியாவும் வடகொரியாவும் எதிரி நாடுகளாக இருக்கிறார்கள். தென்கொரியாவை சேர்ந்த திரைப்படங்களையும், பாடல்களையும் யாராவது வட கொரியாவில் கேட்டால் அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்படும். சமீபத்தில் கூட தென்கொரிய பாடல்களை கேட்ட ஒரு இளைஞரை பொதுமக்கள் முன்பு கொன்று தண்டனை நிறைவேற்றினார்கள்.

இந்நிலையில்தான் வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன் ‘தென் கொரியா தங்கள் வான் எல்லைக்குள் ட்ரோன்களை அனுப்பி முக்கிய ராணுவ தளங்களை கண்காணித்ததாக குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார்.. 3 மணி நேரத்திற்கு மேலாக பறந்த டோன்கள் முக்கியமான இடங்களை புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறது.. அந்த விமானம் உளவு பார்ப்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது.. இதற்காக தென்கொரியா கடும் விளைவை சந்திக்க நேரிடும்’ என அவரை எச்சரித்திருக்கிறார்.

அமெரிக்கா உள்ளே வந்தால் சுடுவோம்.. அப்புறம்தான் பேசுவோம்!.. டென்மார்க் எச்சரிக்கை!...

அமெரிக்கா உள்ளே வந்தால் சுடுவோம்.. அப்புறம்தான் பேசுவோம்!.. டென்மார்க் எச்சரிக்கை!...அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் போதைப்பொருள் பரவுவதை தடுக்காமல் அதற்கு ஆதரவாக நிற்பதாக சொல்லி வெனிசுலா அதிபர் மீது அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர்!.. ஒரு கோடி பேரை காப்பாத்தினேன்!.. டிரம்ப் ஆவேசம்....

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர்!.. ஒரு கோடி பேரை காப்பாத்தினேன்!.. டிரம்ப் ஆவேசம்....கடந்த பல மாதங்களாகவே நான் பல போர்களை நிறுத்தி இருக்கிறேன்.. எனக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என அமெரிக்கா அதிபர் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்.

போராடும் மக்களை விட சினிமா முக்கியமா?!.. முதல்வருக்கு சீமான் கேள்வி!...

போராடும் மக்களை விட சினிமா முக்கியமா?!.. முதல்வருக்கு சீமான் கேள்வி!...கடந்த பல மாதங்களாகவே தமிழகத்தில் செவிலியர்கள், பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், துப்புரவு தொழிலாளர்கள், ஆசிரியர்கள் என பலரும் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

பராசக்தி படத்துக்கு டிக்கெட் வேணுமா?!.. ஹெல்மேட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க!....

பராசக்தி படத்துக்கு டிக்கெட் வேணுமா?!.. ஹெல்மேட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க!....நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து சுதாகொங்கரா இயக்கியுள்ள பராசக்தி திரைப்படம் இன்று காலை தமிழகமெங்கும் வெளியானது

கரூர் சிபிஐ விசாரணை!.. விஜயின் பிரச்சார வாகனத்தை ஓட்டி பார்த்து ஆய்வு..

கரூர் சிபிஐ விசாரணை!.. விஜயின் பிரச்சார வாகனத்தை ஓட்டி பார்த்து ஆய்வு..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி மக்களை சந்திக்கும் நிகழ்ச்சிக்காக கரூருக்கு சென்றபோது அவரைக் காண பல இடங்களில் இருந்தும் பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியதால் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர் .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com