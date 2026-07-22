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Godzilla Vs Kong படத்தில் சிறுமியாக நடித்த கெய்லி ஹாட்டில் மரணம்!. ரசிகர்கள் சோகம்!...
ஹாலிவுட் நடிகர், நடிகைகள் அவ்வப்போது கார் விபத்தில் பலியாகும் சம்பவம் நடந்து வருகிறது. ஏற்கனவே Fast and Furious பட நடிகர் பால் வாக்கர் கார் விபத்தில் மரணமடைந்தார். இந்நிலையில்தான் Godzilla Vs Kong படத்தின் மூலம் உலகம் முழுவதும் பிரபலமான இளம் நடிகை கெய்லி ஹாட்டில் அமெரிக்காவில் நடந்த கார் விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
கெய்லி ஹாட்டில் ஒரு காது கேளாத மாற்றுத் திறனாளி பெண் ஆவார். கடந்த 2021 ஆம் வருடம் வெளியான காட்ஸில்லா வெர்சஸ் காங் திரைப்படத்தில் சிறுமியாக நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானார். அதன் பின் 2024ம் வருடம் வெளியான இந்த படத்தில் இரண்டாவது பாகத்திலும் அதே கதாபாத்திரத்தில் அவர் நடித்திருந்தார்.
இதுபோக மேலும் சில படங்களிலும் அவர் நடித்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், கடந்த 21ம் தேதி நடந்த சாலை விபத்தில் இவர் உயிரிழந்திருக்கிறார். இப்போது இவருக்கு வயது 18. அதிவேகமாக அவர் காரை ஓட்டியதே விபத்திற்கு காரணம் என காவல்துறையினர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.
கெய்லி ஹாட்டில் ஒரு காது கேளாத மாற்றுத் திறனாளி பெண் ஆவார். கடந்த 2021 ஆம் வருடம் வெளியான காட்ஸில்லா வெர்சஸ் காங் திரைப்படத்தில் சிறுமியாக நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானார். அதன் பின் 2024ம் வருடம் வெளியான இந்த படத்தில் இரண்டாவது பாகத்திலும் அதே கதாபாத்திரத்தில் அவர் நடித்திருந்தார்.
இதுபோக மேலும் சில படங்களிலும் அவர் நடித்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், கடந்த 21ம் தேதி நடந்த சாலை விபத்தில் இவர் உயிரிழந்திருக்கிறார். இப்போது இவருக்கு வயது 18. அதிவேகமாக அவர் காரை ஓட்டியதே விபத்திற்கு காரணம் என காவல்துறையினர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.
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நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, போராட்டக்காரர்கள் மீது துணை ராணுவப் படை மற்றும் காவல்துறையினர் நடத்திய கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் தொடர்பான வழக்கு இன்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.