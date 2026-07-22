  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. police arrested four people related to interest
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (10:24 IST)

மாசம் 20 ஆயிரம் வட்டி!.. கந்துவட்டி கொடுமை!.. மதுரையில் பெண் தற்கொலை!...

madurai
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (10:26 IST)
google-news
ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்த்தக நடுத்தர மக்கள் திருமணம், மருத்துவம், கல்வி போன்ற முக்கிய செலவுகளுக்கு யாரும் அவர்களுக்கு உதவாத நிலையில் வட்டிக்கு பணம் வாங்குவதை பழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இதைப் பயன்படுத்தி வட்டுக் கொடுப்பவர்கள் பலரும் மிகவும் அதிகளவுக்கு வட்டி வசூலித்து வருகிறார்கள்.

தமிழகத்தில் பல வருடங்களாகவே கந்துவட்டி கொடுமையால் பலரும் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பல வருடங்களுக்கு முன்பு கந்துவட்டி கொடுமைகளுக்கு எதிராக சட்டமும் இயற்றப்பட்டது. ஆனாலும் அதை யாரும் தற்போது பின்பற்றுவது இல்லை..

இந்நிலையில்தன், மதுரையில் பிரேமா என்பவர் தனது மகளின் திருமண செலவுக்காக 2021ம் வருடம் கலையரசி என்பவரிடம் இரண்டு லட்சம் அவர் கடன் பெற்றிருக்கிறார். 2 லட்சம் கடனுக்கு மாதம் ரூ.20 ஆயிரம் வட்டி கட்டவேண்டும் என கலையரசி அவருக்கு நெருக்கடி கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால், அவரால் அந்த தொகையை கட்ட முடியவில்லை.

கடந்த ஜூலை 13ஆம் தேதி பிரேமாவை வட்டி கேட்டு மிரட்டிய கலையரசு தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து நேற்று இரவு பிரேமா தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதையடுத்து பிரேமாவின் உயிரிழப்புக்கு காரணமானவர்களை உடனே கைது செய்யக்கோரி ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு வெளியே அவரின் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து கலையரசி உள்ளிட்ட சிலரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

டெல்லி போராட்டத்தில் துணை ராணுவத்தின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்.. இன்று நீதிமன்றத்தில் விசாரணை...

டெல்லி போராட்டத்தில் துணை ராணுவத்தின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்.. இன்று நீதிமன்றத்தில் விசாரணை...நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, போராட்டக்காரர்கள் மீது துணை ராணுவப் படை மற்றும் காவல்துறையினர் நடத்திய கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் தொடர்பான வழக்கு இன்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.

டெல்லியில் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி கைது.. தவெக கடும் கண்டனம்...!

டெல்லியில் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி கைது.. தவெக கடும் கண்டனம்...!டெல்லியில் நடைபெற்ற இளைஞர்களின் அறவழிப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க சென்ற மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, டெல்லி காவல்துறையினரால் குண்டுகட்டாக தூக்கிச் செல்லப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

எச்சரித்து அனுப்பி இருக்கலாம்.. கைது நடவடிக்கை தேவையற்றது.. மார்க்கண்டேயன் கைது குறித்து பிரேமலதா

எச்சரித்து அனுப்பி இருக்கலாம்.. கைது நடவடிக்கை தேவையற்றது.. மார்க்கண்டேயன் கைது குறித்து பிரேமலதாதிமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் முதலமைச்சர் விஜய்யின் எலும்பை உடைப்பேன் என்று பேசிய விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து காவல்துறையினர் அவரை உடனடியாகக் கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலில் வைத்துள்ளனர்.

டாஸ்மாக் பார்களில் பீடி, சிகரெட் விற்கக்கூடாது!.. தமிழக அரசு அதிரடி!...

டாஸ்மாக் பார்களில் பீடி, சிகரெட் விற்கக்கூடாது!.. தமிழக அரசு அதிரடி!...தனியார் வசம் இருந்து மதுபான கடைகளை அப்போதைய தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா டாஸ்மாக் என்கிற நிறுவனத்தை தொடங்கி அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார்.

3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டாப்பிக்!. விஜய் பேசுறதே ரீல்ஸ் வீடியோவுக்குதான்!.. ஆதவன் கமெண்ட்!..

3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டாப்பிக்!. விஜய் பேசுறதே ரீல்ஸ் வீடியோவுக்குதான்!.. ஆதவன் கமெண்ட்!..நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்த பின்னரும் அவர் தமிழக முதலமைச்சரான பின்னரும் இன்னும் நடிகராகவே இருக்கிறார்..