  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. another girl is passed away in hospital
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 3 June 2026 (07:44 IST)

கோயம்பேட்டில் கார் மோதிய சம்பவம்!. மேலும் ஒரு சிறுமி உயிரிழப்பு!..

yansi
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (07:44 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (07:49 IST)
google-news
இலங்கையை சேர்ந்த யான்சி தனது இரண்டு தோழிகள் மற்றும் சகோதருடன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயம்பேட்டில் உள்ள ஒரு தனியார் மதுபான விடுதிக்கு சென்றிருக்கிறார். அதேபோல் சுமன் சக்திவேல் என்பவரும் தனது நண்பர்களுடன் அதே பாருக்கு சென்றிருக்கிறார்.

அப்போது பப்பில் நடனமாடும் போது இருவருக்கும் ஏதோ பிரச்சனை ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து அவர்கள் எல்லோரையும் பவுன்சர்கள் வெளியே அனுப்பி விட்டனர். யான்சி, ஒரு சிறிமி மற்றும் சகோதரர் உள்ளிட்ட 4 பேர் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தபோது கோபத்தில் இருந்த சுமன் சக்திவேல் காரில் வேகமாக வந்து யான்சி ஒட்டிய பைக்கில் வேகமாக மோதியதாக சொல்லப்படுகிறது.

இதில் யான்சி தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவருடன் சென்ற சிறுமி படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இது தொடர்பாக சுமன் சக்திவேல் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அதோடு அந்த தனியார் பாருக்கும் சீல் வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் யான்சியுடன் பைக்கில் சென்ற 17 வயதான சிறுமி தற்போது சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துமனையில் உயிரிழந்திருக்கிறார்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

34 ஆண்டுக்கு முந்தைய கொலை வழக்கு.. 84 வயது முதியவருக்கு சிறை தண்டனை.. கைத்தாங்கலாக அழைத்து சென்ற காட்சி...

34 ஆண்டுக்கு முந்தைய கொலை வழக்கு.. 84 வயது முதியவருக்கு சிறை தண்டனை.. கைத்தாங்கலாக அழைத்து சென்ற காட்சி...பீகார் மாநிலத்தில் சுமார் 34 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு கொலை முயற்சி வழக்கில், வைஷாலி நீதிமன்றம் தற்போது அதிரடியான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையே பாஜக முடிச்சிடுச்சு.. ஸ்டாலினின் அரசியல் வாழ்க்கையை விஜய் முடிச்சிட்டாரு.. நாடு சுத்தமாகி கொண்டு வருகிறது.. அரசியல் விமர்சகர்கள்

மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையே பாஜக முடிச்சிடுச்சு.. ஸ்டாலினின் அரசியல் வாழ்க்கையை விஜய் முடிச்சிட்டாரு.. நாடு சுத்தமாகி கொண்டு வருகிறது.. அரசியல் விமர்சகர்கள்இந்திய அரசியல் களம் தற்போது பிராந்திய அளவில் மாபெரும் ஆளுமை மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக தனது அசைக்க முடியாத ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையும் செல்வாக்கையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி திட்டமிட்ட அரசியல் வியூகங்கள் மூலம் பெரும் சரிவுக்கு கொண்டு சென்று முடித்து வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

யார் சொன்னது அதிமுகவுக்கு வாக்கு குறைஞ்சிருச்சுன்னு.. தவெகவை அடுத்து அதிமுகவுக்கு மட்டும் தான் வாக்கு அதிகரிச்சிருக்கு... புள்ளி விவரங்கள்..

யார் சொன்னது அதிமுகவுக்கு வாக்கு குறைஞ்சிருச்சுன்னு.. தவெகவை அடுத்து அதிமுகவுக்கு மட்டும் தான் வாக்கு அதிகரிச்சிருக்கு... புள்ளி விவரங்கள்..தமிழக அரசியல் களம் 2024 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையே ஒரு மாபெரும் வாக்கு வங்கி மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளது என்பதை புள்ளி விவரங்கள் மிகத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இந்த புள்ளி விவரங்களின்படி தமிழக வெற்றி கழகம் 2026 இல் 34.92 சதவீத வாக்குகளை பெற்று, தமிழ்நாட்டின் முதன்மை அரசியல் சக்தியாக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

போலீஸ் எப்பவுமே நல்லவங்க தான்.. அரசியல்வாதிங்க அவங்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க: பொதுமக்கள் கருத்து

போலீஸ் எப்பவுமே நல்லவங்க தான்.. அரசியல்வாதிங்க அவங்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க: பொதுமக்கள் கருத்துதமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை பெரும் நேர்மறையான மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளதாகப் பொதுமக்கள் மத்தியில் பரவலான கருத்து நிலவுகிறது.

கோயம்பேட்டில் கார் மோதிய சம்பவம்!. மேலும் ஒரு சிறுமி உயிரிழப்பு!..

கோயம்பேட்டில் கார் மோதிய சம்பவம்!. மேலும் ஒரு சிறுமி உயிரிழப்பு!..இலங்கையை சேர்ந்த யான்சி தனது இரண்டு தோழிகள் மற்றும் சகோதருடன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயம்பேட்டில் உள்ள ஒரு தனியார் மதுபான விடுதிக்கு சென்றிருக்கிறார்.