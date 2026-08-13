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  4. Joseph Baena's Old-School Back Workout Routine for Muscle Width and Strength
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (12:01 IST)

வி-வடிவ உடற்கட்டை உருவாக்குவது எப்படி: அர்னால்ட் ஸ்வார்ஸ்நெகரின் மகன் ஜோசப் பேனா அறிவுரை..

உடற்பயிற்சி
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (12:01 IST)
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உடற்கட்டமைப்பில் பரந்த மற்றும் வலிமையான முதுகுப்பகுதி ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். நவீன கால உடற்பயிற்சி கூடங்களில் பல இயந்திரங்கள் இருந்தாலும், எடையை கட்டுப்படுத்தவும், தசைகளை வலுப்படுத்தவும் பாரம்பரியமான உடற்பயிற்சிகளே சிறந்தவை என்று ஆர்னால்ட் ஸ்வார்ஸ்நெகரின் மகன் ஜோசப் பேனா குறிப்பிட்டுள்ளார். வி-வடிவ உடற்கட்டை உருவாக்கவும், முதுகு பகுதியை பலப்படுத்தவும் உதவும் நான்கு முக்கிய பயிற்சிகள் இதோ:
 
புல்-அப்ஸ் : மேல் முதுகுப் பகுதியை வளர்க்கும் மிகச்சிறந்த உடல் எடை பயிற்சி இதுவாகும். இது லேட் தசைகளை வலுப்படுத்துவதோடு, கைகளுக்கும் நல்ல பயிற்சியளிக்கிறது.
 
டி-பார் ரோ : முதுகுப் பகுதிக்குத் தடிமனையும், ஒட்டுமொத்த பலத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கிடைமட்ட இழுப்புப் பயிற்சியாகும்.
 
ஹை கேபிள் ரோ : முழங்கைகளை உயரமாக வைத்துச் செய்யப்படும் இம்முறை, மேல் முதுகுத் தசைகள் மற்றும் தோள்பட்டைப் பகுதிகளை அடர்த்தியாக்க உதவுகிறது.
 
சிங்கிள்-ஆர்ம் புல்டவுன் : ஒரு பக்க தசைகளில் கவனம் செலுத்தவும், தசைகளுக்கும் மூளைக்கும் இடையேயான தொடர்பை (Mind-muscle connection) மேம்படுத்தவும் இது பயன்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
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சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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