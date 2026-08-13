வி-வடிவ உடற்கட்டை உருவாக்குவது எப்படி: அர்னால்ட் ஸ்வார்ஸ்நெகரின் மகன் ஜோசப் பேனா அறிவுரை..
உடற்கட்டமைப்பில் பரந்த மற்றும் வலிமையான முதுகுப்பகுதி ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். நவீன கால உடற்பயிற்சி கூடங்களில் பல இயந்திரங்கள் இருந்தாலும், எடையை கட்டுப்படுத்தவும், தசைகளை வலுப்படுத்தவும் பாரம்பரியமான உடற்பயிற்சிகளே சிறந்தவை என்று ஆர்னால்ட் ஸ்வார்ஸ்நெகரின் மகன் ஜோசப் பேனா குறிப்பிட்டுள்ளார். வி-வடிவ உடற்கட்டை உருவாக்கவும், முதுகு பகுதியை பலப்படுத்தவும் உதவும் நான்கு முக்கிய பயிற்சிகள் இதோ:
புல்-அப்ஸ் : மேல் முதுகுப் பகுதியை வளர்க்கும் மிகச்சிறந்த உடல் எடை பயிற்சி இதுவாகும். இது லேட் தசைகளை வலுப்படுத்துவதோடு, கைகளுக்கும் நல்ல பயிற்சியளிக்கிறது.
டி-பார் ரோ : முதுகுப் பகுதிக்குத் தடிமனையும், ஒட்டுமொத்த பலத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கிடைமட்ட இழுப்புப் பயிற்சியாகும்.
ஹை கேபிள் ரோ : முழங்கைகளை உயரமாக வைத்துச் செய்யப்படும் இம்முறை, மேல் முதுகுத் தசைகள் மற்றும் தோள்பட்டைப் பகுதிகளை அடர்த்தியாக்க உதவுகிறது.
சிங்கிள்-ஆர்ம் புல்டவுன் : ஒரு பக்க தசைகளில் கவனம் செலுத்தவும், தசைகளுக்கும் மூளைக்கும் இடையேயான தொடர்பை (Mind-muscle connection) மேம்படுத்தவும் இது பயன்படுகிறது.
Edited by Siva