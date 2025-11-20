உடல் எடையை எளிய முறையில் குறைக்க அற்புதமான 5 வழிகள்!
2025ஆம் ஆண்டு முடிய இன்னும் ஆறு வாரங்களே உள்ள நிலையில், உடல் எடையை குறைக்க 5 எளிய வழிகள் இதோ:
20 முறை உடற்பயிற்சி: ஒரு நாள் விட்டு ஒருநாள் என மொத்தம் 20 முறை உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
8,000 நடைகள்: ஒரு நாளில் 8,000 முதல் 10,000 அடிகள் நடப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
புரதம்/காய்கறி: எண்ணெய், வறுத்த உணவுகளைத் தவிர்த்து, ஒவ்வொரு உணவிலும் புரதம் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகப்படுத்துங்கள்.
உணவு அளவு: வயிறு நிரம்ப சாப்பிடாமல், திருப்தி அடையும் வரை மட்டுமே சாப்பிடுங்கள்.
எடையில் கவனம்: உங்கள் உடல் எடையை தினந்தோறும் குறித்து வைத்து கவனம் செலுத்துங்கள்.
இந்த நடைமுறை, உங்கள் உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் தொடர்ச்சியான கவனத்தை உறுதி செய்யும்.
Edited by Mahendran