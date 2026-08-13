திமுக ஆட்சியின் ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டம் ரத்து!.. தவெக அரசு அதிரடி...
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்தது. திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் தமிழக முதலமைச்சராக மாறினார். அதேநேரம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது.
அதோடு கடந்த திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட சில திட்டங்களை தற்போதைய தவெக அரசு ரத்து செய்து வருகிறது. அல்லது மாற்றம் செய்து வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் 20 ஆயிரம் கோடியில் மூன்று கோடி மின் இணைப்புகளுக்கு ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தக் கோரப்பட்ட முந்தைய டெண்டரை தவெக அரசு தற்போது ரத்து செய்துள்ளது.
அதற்கு பதிலாக சென்னையில் உள்ள அனைத்து நுகர்வோர் மற்றும் பிற பகுதிகளில் உள்ள 50 லட்சம் வணிக நுகர்வோருக்கும் 56 லட்சம் ஸ்மார்ட் மீட்டர்களை பொருத்த புதிய டெண்டர் கோர அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது.
அதற்கு பதிலாக சென்னையில் உள்ள அனைத்து நுகர்வோர் மற்றும் பிற பகுதிகளில் உள்ள 50 லட்சம் வணிக நுகர்வோருக்கும் 56 லட்சம் ஸ்மார்ட் மீட்டர்களை பொருத்த புதிய டெண்டர் கோர அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது.