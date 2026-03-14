சனி, 14 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 14 மார்ச் 2026 (17:17 IST)

கார்க் தீவை குறிவைத்தால் சாம்பாலக்கிவிடுவோம்!.. அமெரிக்காவை எச்சரிக்கும் ஈரான்..

donald
கடந்த 2 வாரங்களுக்கும் மேல் ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஈரான் அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்யக்கூடாது என அந்த 2 நாடுகளும் கருதுகிறது. ஒருபக்கம் அமெரிக்காவின் ராணுவ தடவாளங்கள் அமைந்திருக்கும் வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈராக் தொடர் ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய்களை கொண்டுவரும் கப்பல்கள் ஈரானின் ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தி வழியாகத்தான் செல்கிறது.

ஆனால் ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது. அதோடு, அந்த பகுதியில் வரும் எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதலும் நடத்துவதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபத்தில் கூட ஒரு அமெரிக்கா எண்ணெய் கப்பலை ஈரான் தாக்கி அழித்தது. ஈரானின் கெடுபிடியால் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் கடந்த சில நாட்களாகவே இந்தியாவில் கேஸ் மற்றும் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது.. ஒருபக்கம், எரிபொருள் விலையும் உயர்ந்திருக்கிறது.

இதற்கிடையில், ஈரானின் முக்கிய தீவு நகரமான கார்க் தீவில் அமெரிக்கா சக்தி வாய்ந்த குண்டுகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த பகுதி ஈரானின் முக்கிய பகுதியாகும். ஈரானின் இதயம் போன்றது. ஏனெனில், ஈரான் நாட்டின் 90 சதவீத எண்ணெய் உற்பத்தி இந்த கார்க் தீவில்தான் நடக்கிறது.

இந்நிலையில், கார்க் தீவு மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்களை நடத்தினால் மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள அமெரிக்காவுடன் தொடர்புடைய அனைத்து எண்ணெய் மற்றும் எரிசக்தி கட்டமைப்புகளையும் சாம்பலாக்கிவிடுவோம் என ஈரான் இராணுவம் எச்சரித்திருக்கிறது.

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.

நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். அடிப்படையில் பிரபல நடிகர் என்பதால் தனக்கு ரசிகர்கள் மற்றும் மக்களின் வாக்குகள் கிடைக்கும் என நம்பியே விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்.

விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா தொடர்ந்து பேசி வரும் கருத்துக்கள் சர்ச்சைகயை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.

