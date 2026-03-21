சனி, 21 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 21 மார்ச் 2026 (15:30 IST)

4 ஆயிரம் கி.மீ தூரத்திலிருந்து ஏவுகணை வீசிய ஈரான்!.. மிரண்டு போன அமெரிக்கா!...

கடந்த மாதம் 28ம் தேதி ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்த தொடங்கியது. ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி இந்த போர் தொடங்கியது. 20 நாட்களுக்கு மேலாகியும் போர் நிற்கவில்லை. ஒருபக்கம் அமெரிக்க மற்றும் இஸ்ரேலின் ராணுவ தளங்களுக்கு இடம் கொடுத்துள்ள வளைகுடா நாடுகளான சவுதி அரேபியா, துபாய், பக்ரைன், அபுதாபி போன்ற நாடுகள் மீது ஈரான் தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியும் விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

உண்மையில் ஈரான் இப்படி திருப்பி தாக்கும் என்ன நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில்தான்
இந்திய பெருங்கடலில் அமெரிக்கா - பிரிட்டன் கூட்டு கடற்கரை தளம் அமைந்துள்ள டியாகோ கார்சியா மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்த முயற்சி செய்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அதுவும் 4 ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இலக்கை தாக்கும் ஏவுகணை வீசியது அமெரிக்காவை அலற விட்டிருக்கிறது..

அதிகபட்சம் 2 ஆயிரம்  கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று தாக்கும் ஏவுகணைகள் மட்டுமே ஈரானிடம் இருக்கும் என அமெரிக்கா நினைத்த நிலையில் 4 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருந்து ஏவுகணை வீசியது அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் அலற வைத்திருக்கிறது.

ஈரான் 2 ஏவுகணை வீசியது. அதில் ஒரு ஏவுகணை இலைக்கை எட்டாமல் பாதியிலேயே கீழே விழுந்தது. மற்றொரு ஏவுகணையை அமெரிக்கப்படை சுட்டு வீழ்த்திவிட்டது.

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு!.. வாட்டர் கேன் விலை உயர்வு!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!..ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

அப்ப போயஸ்கார்டன் போனாங்க!.. இப்ப டெல்லிக்கு போறாங்க.. அசிங்கம்.. திருமா கோபம்!...திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்குவதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.

டெல்லி போதும்!.. தமிழ்நாட்டுக்கு அரசியலுக்கு வர துடிக்கும் கனிமொழி!.. நினைப்பது நடக்குமா?!..மறைந்த முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதியின் மகள் கனிமொழி. எப்போது அரசியலுக்கு வந்தாரோ அப்போது முதலே அவரை டெல்லியில் பயன்படுத்த தொடங்கினார் கலைஞர் கருணாநிதி .

விஜய்க்கு எந்த தகுதியும் இல்ல!.. மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஜவாஹிருல்லா பேட்டி!..தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் இருக்கிறது.

ஒரே மாசத்தில் 282 லட்சம் கோடி இழப்பு!.. ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போரால் பங்கு சந்தை பாதிப்பு!..ஒரு இடத்தில் இடி இடித்து வேறு ஒரு இடத்தில் மழை பெய்வது போல ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் நடத்தி வரும் போரால் உலகெங்கும் மக்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவகியிருக்கிறது.

