  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Challenges and Legal Perspectives of the Mekedatu Dam Project
Written By
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (08:36 IST)

டிகே சிவகுமார் முதல்வரானால் விஜய்க்கு பெரும் சவால்.. மேகதாது அணை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுக்குமா?

மேகதாது
Publish: Thu, 28 May 2026 (08:33 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (08:36 IST)
google-news
கர்நாடக அரசியலில் மிகுந்த செல்வாக்குடன் திகழும் டி.கே. சிவகுமார், மேகதாது அணை திட்டத்தை தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறார். அவர் விரைவில் கர்நாடக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் என்ற சூழலில், தமிழக அரசு சட்டப்பூர்வமாக வலுவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகம் தனது உரிமைகளை விட்டு கொடுக்காமல், சட்டப் போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
 
பொதுவாக நீர் ஆதாரங்களை சேமிப்பது என்பது வரவேற்கத்தக்க ஒன்றுதான். ஆனால், காவேரி நதிநீர் பங்கீட்டில் ஏற்கனவே பல்வேறு சிக்கல்கள் நீடிக்கும் சூழலில், மேகதாது அணை கட்டுமானத்திற்கு அனுமதி அளிப்பது தமிழகத்தின் நீர் உரிமையை பாதிக்கும். பெங்களூரு நகரின் குடிநீர் தேவைக்கான 4.5 டி.எம்.சி நீரை உறுதி செய்துகொண்டு, அணை நிர்வாகத்தை தமிழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவது இரு மாநில மக்களுக்கும் சாதகமாக அமையும். எனினும், கர்நாடக அரசு இத்தகைய இணக்கமான சூழலுக்கு ஒத்துழைக்காது என்பதுதான் கசப்பான உண்மை.
 
இரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான நீர் தகராறு என்பது உணர்வுப்பூர்வமான மற்றும் வாழ்வாதாரம் சார்ந்த விஷயமாகும். எனவே, தமிழக அரசு மத்திய அரசு மற்றும் நீதிமன்றத்தின் மூலம் தனது உரிமைகளை நிலைநாட்டப் போராட வேண்டும். அரசியல் ரீதியான பேச்சுகளுக்கு அப்பால், சட்ட பாதுகாப்பே தமிழகத்தின் நீர் உரிமையை காப்பாற்றும் ஒரே வழியாகும்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் நிறுத்தம்? கையகப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் சிப்காட்?

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் நிறுத்தம்? கையகப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் சிப்காட்?பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு கைவிடும் முடிவில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அரசியல் தூண்டுதலின் அடிப்படையில் குழப்பம்.. சைதாப்பேட்டை ஹவுசிங் போர்டு விவகாரம் குறித்து தவெக விளக்கம்..

அரசியல் தூண்டுதலின் அடிப்படையில் குழப்பம்.. சைதாப்பேட்டை ஹவுசிங் போர்டு விவகாரம் குறித்து தவெக விளக்கம்..சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள சுப்பு பிள்ளை தோட்டம் ஹவுசிங் போர்டு வட்டம்–169 திட்டம் தொடர்பான விவகாரம் தற்போது அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், திமுக தரப்பும் மா. சுப்பிரமணியன் ஆதரவாளர்களும் பொய்யான தகவல்களை பரப்புவதாக தவெக வழக்கறிஞர் சத்யகுமார் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பதிவு இதோ:

இனி யூடியூபில் உங்கள் சந்தேகங்கள் குறித்து கேள்வியும் கேட்கலாம்.. அறிமுகமாகிறது Ask YouTube..

இனி யூடியூபில் உங்கள் சந்தேகங்கள் குறித்து கேள்வியும் கேட்கலாம்.. அறிமுகமாகிறது Ask YouTube..யூடியூப் நிறுவனம் தனது தளத்தில் Ask YouTube என்ற புதிய உரையாடல் சார்ந்த தேடல் அனுபவத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை நாம் ஒரு பொருளை தேடும்போது வெறும் வீடியோக்களின் பட்டியல் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. ஆனால், இனி பயனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை கேள்விகளாகக் கேட்டு, அதற்கான துல்லியமான பதில்களை பெற முடியும். உதாரணமாக, மெரீனா கடற்கரைக்கு ஒரு சாலை பயணம் திட்டமிடுவது அல்லது குழந்தைகளுக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடுப்பது போன்ற சிக்கலான கேள்விகளுக்கு பதில் தேட இந்த வசதி பெரிதும் உதவும்.

டிகே சிவகுமார் முதல்வரானால் விஜய்க்கு பெரும் சவால்.. மேகதாது அணை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுக்குமா?

டிகே சிவகுமார் முதல்வரானால் விஜய்க்கு பெரும் சவால்.. மேகதாது அணை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுக்குமா?கர்நாடக அரசியலில் மிகுந்த செல்வாக்குடன் திகழும் டி.கே. சிவகுமார், மேகதாது அணை திட்டத்தை தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறார். அவர் விரைவில் கர்நாடக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் என்ற சூழலில், தமிழக அரசு சட்டப்பூர்வமாக வலுவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகம் தனது உரிமைகளை விட்டு கொடுக்காமல், சட்டப் போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.

நிதியமைச்சரிடம் விஜய் வைத்த கோரிக்கைகள்!.. தமிழ்நாட்டுக்கு நிதி கிடைக்குமா?..

நிதியமைச்சரிடம் விஜய் வைத்த கோரிக்கைகள்!.. தமிழ்நாட்டுக்கு நிதி கிடைக்குமா?..தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றதன் பின் முதன் முறையாக இன்று காலை டெல்லி சென்றார்.