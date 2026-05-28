இனி யூடியூபில் உங்கள் சந்தேகங்கள் குறித்து கேள்வியும் கேட்கலாம்.. அறிமுகமாகிறது Ask YouTube..
யூடியூப் நிறுவனம் தனது தளத்தில் Ask YouTube என்ற புதிய உரையாடல் சார்ந்த தேடல் அனுபவத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை நாம் ஒரு பொருளை தேடும்போது வெறும் வீடியோக்களின் பட்டியல் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. ஆனால், இனி பயனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை கேள்விகளாகக் கேட்டு, அதற்கான துல்லியமான பதில்களை பெற முடியும். உதாரணமாக, மெரீனா கடற்கரைக்கு ஒரு சாலை பயணம் திட்டமிடுவது அல்லது குழந்தைகளுக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடுப்பது போன்ற சிக்கலான கேள்விகளுக்கு பதில் தேட இந்த வசதி பெரிதும் உதவும்.
இந்த தொழில்நுட்பம், யூடியூப்பில் உள்ள நீண்ட வீடியோக்கள் மற்றும் ஷார்ட்ஸ் என அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து, மிக முக்கியமான தகவல்களை திரட்டி தரும். பயனர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு, வீடியோக்களின் பட்டியலாக மட்டும் காட்டாமல், ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட பதிலை தரும் என்பது இதன் சிறப்பம்சமாகும். மேலும், பதிலை பெற்ற பிறகு, அதனுடன் தொடர்புடைய கூடுதல் கேள்விகளை கேட்டு உரையாடலைத் தொடரவும் முடியும்.
தற்போது இந்த அம்சம் அமெரிக்காவில் உள்ள யூடியூப் பிரீமியம் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது. விரைவில் இது உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து யூடியூப் பயனர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பயனர்கள் தகவல்களைத் தேடும் முறையை எளிமையாக்குவதுடன், நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்தும் ஒரு நவீன முயற்சியாகும்.
