சனி, 21 மார்ச் 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 21 மார்ச் 2026 (09:04 IST)

முடியல!.. ஈரான் போரை முடிச்சிக்கலாம்!.. இறங்கிவந்த டொனால்ட் டிரம்ப்!.

ஈரான் அணு ஆயுத நாடாக மாறிவிடக்கூடாது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் தொடர்ந்து கூறி வந்தார். இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததல் அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் ஈரானை தாக்க துவங்கியது. அந்த தாக்குதலில் ஈரான் தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார். பதிலுக்கு அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ராணுவப்படை அமைந்திருக்கும் வளைகுடா நாடுகளான சவுதி அரேபியா, பஹ்ரைன், அபுதாபி, துபாய் போன்ற வளைகுடா நாடுகளை குறி வைத்து ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது..

இதில் பெருமளவு எண்ணெய் நிறுவனங்களும், எண்ணெய் உற்பத்தியும் பாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடிவிட்டது. இதையடுத்து பல நாடுகளுக்கும் எரிபொருள் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது..

இதன் காரணமாக இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் சமையல் சிலிண்டர் கிடைக்கவில்லை. இதனால் பல ஹோட்டல்கள் உணவகங்கள் மூடப்பட்டு இருக்கிறது. பலரும் வேலை வாய்ப்பு இழந்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான், ஈரான் மீதான போரை முடித்துக் கொள்வது தொடர்பாக அமெரிக்கா பரிசீலித்து வருவதாக டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார்.

அதேநேரம் சர்வதேச அளவிலான கச்சா எண்ணெய் விநியோக தட்டுப்பாட்டை சீராக்கும் நோக்கில் ஈரான் எண்ணெய் மீதான பொருளாதார தடைகளை அமெரிக்கா சற்று தளர்த்தியுள்ளது.

உருவானது புதிய கூட்டணி!.. ராமதாஸுடன் கூட்டணி அமைத்த சசிகலா!..

உருவானது புதிய கூட்டணி!.. ராமதாஸுடன் கூட்டணி அமைத்த சசிகலா!..அன்புமணிக்கும் அவரின் தந்தை ராமதாஸுக்கும் இடையே கருத்துவேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்த நிலையில் பாமகவும் இரண்டு பிரிவாக செயல்பட்டு வருகிறது.

கரூரில் ஷூட்டிங்கா?!.. 4 புரோக்கர்கள் சொல்வதை நம்ப வேண்டாம்!.. சிடி நிர்மல்குமார் ஆவேசம்!..

கரூரில் ஷூட்டிங்கா?!.. 4 புரோக்கர்கள் சொல்வதை நம்ப வேண்டாம்!.. சிடி நிர்மல்குமார் ஆவேசம்!..தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரைக் காண பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியிருந்தனர்.

விஜய் எங்க போட்டியிட்டா எனக்கென்ன?.. கமல்ஹசன் பேட்டி!...

விஜய் எங்க போட்டியிட்டா எனக்கென்ன?.. கமல்ஹசன் பேட்டி!...நடிகர் கமல்ஹாசன் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மக்கள் நீதி மையம் என்ற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்

திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்ற விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..

திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்ற விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்றிருப்பது பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது

எனக்கு சீட் கொடுக்கலனா ஓட்டு கிடைக்காது!. திமுக - துரைமுருகன் மோதல்?...

எனக்கு சீட் கொடுக்கலனா ஓட்டு கிடைக்காது!. திமுக - துரைமுருகன் மோதல்?...திமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்து வருபவர் துரைமுருகன். எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில் இருந்தே திமுகவில் பலமுறை எம்எல்ஏவாகவும் அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

