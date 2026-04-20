திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  உலகச் செய்திகள்
Written By
Last Updated : திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (08:02 IST)

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?

ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு வார கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏப்ரல் 22-ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானில் நடைபெறவிருந்த இரண்டாம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ஈரான் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது. 
 
அமெரிக்காவின் அளவுக்கு அதிகமான கோரிக்கைகள் மற்றும் யதார்த்தமற்ற எதிர்பார்ப்புகள் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஈரானிய அரசு ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
அரபிக்கடலில் ஈரானிய சரக்கு கப்பல் மீது அமெரிக்க கடற்படை நடத்திய தாக்குதல் மற்றும் தொடரும் கடல்சார் முற்றுகை ஆகியவை சர்வதேச சட்டங்களுக்கு எதிரானது என்று ஈரான் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. 
 
அமெரிக்கா ஒருபுறம் மிரட்டல் விடுத்துக்கொண்டு, மறுபுறம் பேச்சுவார்த்தை என நாடகமாடுவதாக ஈரான் சாடியுள்ளது. கடல்சார் முற்றுகையை விலக்கினால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை சாத்தியம் என்பது ஈரானின் முதன்மை நிபந்தனையாக உள்ளது.
 
மறுபுறம், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்த அமைதி ஒப்பந்தம் குறித்து இன்னும் நம்பிக்கையுடன் உள்ளார். ஜே.டி. வேன்ஸ் தலைமையிலான உயர்நிலை குழுவை அவர் பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பியுள்ளார். ஈரான் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்க தவறினால், அந்த நாட்டின் உள்கட்டமைப்புகள் மீது கடும் தாக்குதல் நடத்தப்படும் என அவர் மீண்டும் எச்சரித்துள்ளார். 
 
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இந்த மோதல் போக்கு மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் ஒரு போர் மூளும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் பிபிஓ கிளையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட பாலியல் தொல்லை மற்றும் கட்டாய மதமாற்ற புகார்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்ததை தொடர்ந்து, நாசிக் கிளையில் பணியாற்றும் அனைத்து ஊழியர்களையும் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய அந்நிறுவனம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஹார்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் பயணம் செய்த இந்திய கப்பல்கள் மீது ஈரான் கடற்படை துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் உலகளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான ஒரு ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படும் அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 'ஆதார்' செயலியை கட்டாயமாக முன்கூட்டியே நிறுவியிருக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை இந்திய அரசு தற்போது கைவிட்டுள்ளது. ஆப்பிள் மற்றும் சாம்சங் போன்ற முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்களின் கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில், குறிப்பாக ஹார்முஸ் நீரிணையில் நிலவும் போர் பதற்றங்கள் உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்தை பாதித்துள்ள நிலையில், அது கேரளாவின் விழிஞ்சம் துறைமுகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக மாறியுள்ளதாக திருவனந்தபுரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சசி தரூர் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகராக இருந்த அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் விஜயின் மனைவி சங்கீதா விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com